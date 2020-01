LeBron zdystansował Bryanta, a ten błyskawicznie mu pogratulował

Punkty, które pozwoliły Jamesowi wykonać kolejny milowy krok w historii NBA, zdobył po indywidualnej akcji i wejściu pod kosz po niespełna pięciu minutach trzeciej kwarty. Miał wtedy na koncie 18 w tym spotkaniu, czyli 33 644 łącznie, co pozwoliło mu o 1 pkt zdystansować Bryanta.



LeBron James gets to the bucket to move up to 3rd on the all-time scoring list! pic.twitter.com/almofNRKrg — NBA (@NBA) January 26, 2020





Lider Jeziorowców po tej akcji pomachał publiczności w Filadelfii, a ta - gdy spiker potwierdził doniosłość chwili - zgotowała mu owację na stojąco.



.@KingJames received a standing ovation from the crowd after passing Kobe Bryant pic.twitter.com/6zCB9DWlK9 — ESPN (@espn) January 26, 2020





"Wielki szacunek, bracie" - napisał niemal równocześnie na Twitterze Bryant. Pięciokrotny mistrz NBA właśnie w tym mieście się urodził, ale przez całą karierę związany był z Lakers.



Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Dedykacja od LeBrona

James był wielkim fanem Bryanta. Po raz pierwszy spotkał go w czasie obozu dla młodych adeptów koszykówki.



- To nie była rozmowa. Ja tylko słuchałem, chłonąłem każde słowo mojego idola. Do dziś pamiętam, że powiedział, iż jeśli chcesz być świetnym w tym, co robisz i jednym z wielkich graczy, to musisz naprawdę ciężko pracować - wspomniał James, który by docenić Bryanta w sobotę napisał na butach "Mamba 4 Life" oraz "8" i "24", odnosząc się do pseudonimu wielkiego poprzednika i numerów, z jakimi grał.

Źródło: gettyimages.com Buty LeBrona Jamesa z dedykacją

Przed 35-letnim LeBronem, który w NBA występuje od 2003 roku, są tylko Karl Malone - 36 928 i prowadzący nieustannie w zestawieniu Kareem Abdul-Jabbar, który w latach 1969-89 uzyskał 38 387 punktów.

Ze statystyk wynika, że "Król James" może zostać liderem za trzy lata. Z drugiej strony w barwach Miami Heat i Cleveland Cavaliers, z którymi ośmiokrotnie grał w finale ligi, uzyskał w play off jeszcze 6911 punktów, które nie są zaliczane do oficjalnego bilansu. Poznaliśmy kapitanów i pierwszych uczestników Meczu Gwiazd NBA W nocy z czwartku... czytaj dalej »

Porażka Lakers, słaby mecz Jamesa

Do pełnego szczęścia LeBrona zabrakło w sobotę zwycięstwa Lakers. Philadelphia wygrała 21. z 23 spotkań we własnej hali, tym razem 108:91, a jej liderem był australijski rozgrywający Ben Simmons - 28 punktów, 10 zbiórek, osiem asyst i cztery przechwyty. Mimo dziesiątej porażki w sezonie Jeziorowcy wciąż prowadzą na Zachodzie.

Sam mecz nie był najlepszy w wykonaniu Jamesa. Sześć punktów w pierwszej kwarcie, osiem w drugiej, ale głównie z wolnych, spudłowane wszystkie "trójki". Po przerwie nie było wiele lepiej, choć uzbierał 29 punktów, trafiając do kosza z gry z 50-procentową skutecznością. Do tego osiem asyst, siedem zbiórek, ale też aż osiem strat.

- Te wszystkie cyferki i numerki na co dzień nie mają większego znaczenia. Jego się po prostu przyjemnie ogląda w akcji. Jako fan koszykówki po prostu go podziwiam. Poza tym to dobry człowiek, który żyje godnie, nie obnosi się ze swoimi sukcesami, nie wywyższa się. Słowem chyba najlepszy zawodnik, jaki uprawiał naszą dyscyplinę - powiedział o Jamesie trener sobotnich rywali Brett Brown.



Czołówka klasyfikacja strzelców wszech czasów NBA: miejsce koszykarz lata występów w lidze liczba punktów 1. Kareem Abdul-Jabbar 1969-1989 38 387 2. Karl Malone 1985-2004 36 928 3. LeBron James od 2003 33 655 4. Kobe Bryant 1996-2016 33 643 5. Michael Jordan 1984-2003 32 292

Wyniki sobotnich meczów NBA:

Utah Jazz - Dallas Mavericks 112:107

Detroit Pistons - Brooklyn Nets 111:121 (po dogr.)

Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 106:118

Minnesota Timberwolves - Oklahoma City City Thunder 104:113

Philadelphia 76ers - Los Angeles Lakers 108:91