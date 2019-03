Szaleńcza pogoń i kontrowersyjna porażka mistrzów NBA

Na 1,41 min przed zakończeniem dogrywki Timberwolves prowadzili różnicą dziewięciu punktów. W tym momencie esencję swoich nieprawdopodobnych umiejętności zaczął prezentować Stephen Curry. Rozgrywający Warriors trafił trzy rzuty "za trzy", w tym wyrównujący z rogu parkietu, mimo dokładnego krycia, na 0,5 s przed końcem.



Gospodarze w ostatniej akcji chcieli zza linii bocznej wprowadzić piłkę lobem w okolicę kosza, gdzie skierować ją do obręczy miał Karl-Anthony Towns. Podanie było nieprecyzyjne, piłka poleciała wyraźnie za wysoko i wydawało się, że będzie druga dogrywka.

Sędzia uznał jednak, że Durant popchnął Townsa. 23-latek trafił pierwszy rzut wolny, a drugi celowo spudłował i Leśne Wilki cieszyły się ze zwycięstwa.



- Przede wszystkim to prowadząc w trzeciej kwarcie różnicą 14 punktów nie powinniśmy byli w ogóle do takiej końcówki dopuścić. Tak już jednak bywa w NBA. Drużyny, szczególnie grając u siebie, potrafią złapać rytm i odrobić stratę. Zasłużyliśmy jednak, aby grać jeszcze pięć minut - powiedział Durant.



- To co się działo w końcówce wygląda na sabotaż. Wróciliśmy do szatni, oglądaliśmy w kółko powtórki i wciąż nie rozumiemy decyzji arbitrów - podkreślił.



Curry w całym meczu trafił 11 z 19 rzutów za trzy punkty i zakończył go z dorobkiem 37 pkt. Wśród zwycięzców najskuteczniejszy był Andrew Wiggins - 24 pkt, ale na wyróżnienie zasługują też rezerwowi. Łącznie zawodnicy z ławki Timberwolves zdobyli 49 pkt wobec 25 rezerwowych Warriors.

Wciąż na prowadzeniu

Wojownicy z bilansem 51 wygranych i 24 porażek utrzymali prowadzenie w Konferencji Zachodniej, ale taki sam ma druga ekipa Denver Nuggets. Koszykarze ze stanu Kolorado wygrali na wyjeździe z Oklahoma City Thunder 115:105.



Wyniki piątkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Utah Jazz - Washington Wizards 128:124

Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers 98:118

Boston Celtics - Indiana Pacers 114:112

Los Angeles Lakers - Charlotte Hornets 129:115

Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 131:130 (po dogr.)

Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 105:115



