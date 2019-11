Leonard ozdrowiał z dnia na dzień. Jego trener z historycznym osiągnięciem

22.06.2019 | Gortat przyznał szczerze, że wciąż ma motywację do uprawiania sportu, ale jest ona nieporównywalnie mniejsza, niż na początku przygody z koszykówką. - Czy w sercu pali się jeszcze ogień do koszykówki? Ten płomień się jeszcze tli. Nie jest oczywiście tak wielki jak na początku kariery. Drugą sprawą jest, że mam już 35 lat i koszykówka nie jest już dla mnie zabawą, a pracą. Od lutego mogę jeść, co chcę. Zwolniłem obroty, trenuje tylko dla siebie - opowiedział.

22.06.2019 | Zaznaczył również, że jest w pełni świadomy upływającego czasu i ograniczeń z tym związanych. - Okres gry na tym najwyższym poziomie już minął. Chciałbym bardzo obiecać, że zagram jeszcze na tym poziomie, ale często jest tak, że głowa chce, ale ciało i nogi nie dają. Ojca czasu nie da się przechytrzyć. A powrót do NBA? Jestem gotowy. Właściwie dalej czuje się zawodnikiem NBA. Sezon rusza we wrześniu i jeśli nie będę miał drużyny, dopiero wtedy poczuję dużą zmianę - powiedział.

22.06.2019 | Gortat od jednego z klubów NBA mógłby dostać propozycję tzw. kontraktu weterana, który zapewnia pensje w wysokości dwóch milionów dolarów za rok gry. Ale to Polaka zupełnie go nie interesuje. - Nie będę zarzynał mojego ciała za tak zwane minimum weterana. Moje ciało, moje stawy są dla mnie ważniejsze niż dorabianie kolejnych dolarów do emerytury - zaznaczył.

34.06 | Kibice Toronto Raptors chcą zrobić wszystko, by zatrzymać w klubie swoją gwiazdę Kawhi Leonarda. Jeśli skrzydłowy podpisze po sezonie nowy kontrakt w Kanadzie, od jednego z bardzo zamożnych fanów dostanie luksusowy apartament wart... kilka milionów dolarów, a w licznych restauracjach będzie mógł jeść za darmo do końca życia.

W poprzednim, środowym spotkaniu z Milwaukee Bucks, Leonard oficjalnie był kontuzjowany. Przez to nie zagrał w konfrontacji z innym gigantem NBA Giannisem Antetokounmpo, a ekipa z Los Angeles przegrała 124:129.



W związku z absencją Leonarda pojawiły się głosy, że skrzydłowemu nic nie dolega, a jedynie odpoczywa w niektórych spotkaniach, które odbywają się dzień po dniu. Problem w tym, że konfrontacja z Milwaukee była transmitowana na całe Stany Zjednoczone, więc nieobecność gwiazdy została bardzo źle odebrana. Tym bardziej, że Leonard w identycznej sytuacji opuścił już wcześniej przegrany 96:110 mecz z Utah Jazz.

Źródło: Getty Images Rivers jest cenionym trenerem

Grał jak z nut

LeBron James znowu z triple-double. "Był już bardzo zmęczony" Los Angeles... czytaj dalej » W czwartek Leonardowi nic już nie dolegało. Zawodnik przyczynił się do ważnej wygranej swojego zespołu. Grał tak, jak w barwach Toronto Raptors, których w poprzednim sezonie doprowadził do mistrzostwa NBA. Portland rzucił 27 punktów, miał 13 zbiórek, cztery asysty, dwa bloki i przechwyt. Był niemalże bezbłędny w najważniejszych akcjach czwartej kwarty. Nieźle, jak na kogoś, kto dzień wcześniej narzekał na ból kolana.



Leonarda najlepiej wsparli Lou Williams - 26 pkt, oraz Montrezl Harrell i Ivica Zubac - po 15 "oczek". W zespole przegranych tradycyjnie wyróżnili się Damian Lillard i C.J. McCollum, którzy rzucili po 22 punkty.

Oblany wodą z wiadra

Po tej wygranej bardzo zadowolony mógł być trener Clippers Doc Rivers. Szkoleniowiec dokonał historycznego osiągnięcia. Było to bowiem jego 900 zwycięstwo w roli trenera w sezonie regularnym NBA. Doszedł do tego pułapu jako 13. szkoleniowiec w historii NBA.



- Dokonałem tego dzięki wam - zwrócił się po meczu do drużyny Rivers. - Zawsze miałem wokół siebie doskonałych zawodników oraz asystentów - przyznał trener. W nagrodę otrzymał piłkę meczową i został… oblany wodą z wiadra.



Clippersi mają bilans 6-3 i zajmują czwarte miejsce w Konferencji Zachodniej NBA. Portland na razie jest dziesiąte (3-5), co jest nieprzyjemnym zaskoczeniem.



”The 900 is because of all ya'll.”



The team celebrates @docrivers' milestone victory. pic.twitter.com/1zboTjkfjj — LA Clippers (@LAClippers) November 8, 2019





"Siła napędowa"

Znalazł się mocny na 76ers. W NBA nie ma już niepokonanych Pięć meczów... czytaj dalej » Ciekawie było też w innych czwartkowych meczach. Już po pierwszej połowie spotkania Phoenix Suns - Miami Heat 30 punktów na swoim koncie miał Jimmy Butler. Ostatecznie skrzydłowy gości zdobył ich 34, a jego zespół wygrał 124:108.



- Jimmy naprawdę jest wyjątkowy. Dzięki niemu w ofensywie złapaliśmy właściwy rytm. Był naszą siłą napędową. Imponował sprytem, koszykarską inteligencją - komplementował podopiecznego trener Erik Spoelstra.



Zespół z Florydy do przerwy prowadził różnicą siedmiu punktów. W drugiej połowie Butler nie był tak skuteczny, ale Suns nie udało się odwrócić losów meczu, bo świetnie zaczął grać ich były zawodnik Goran Dragic. Słoweński rozgrywający wchodząc z ławki uzyskał 25 pkt.



Dzięki temu zwycięstwu Heat z bilansem 6-2 awansowali na drugie miejsce w Konferencji Wschodniej.

Wrócił na stare śmieci

W tabeli prowadzą Boston Celtics (6-1), którzy na wyjeździe gładko pokonali Charlotte Hornets 108:87. Poczynaniami zespołu bardzo dobrze dyrygował były koszykarz Szerszeni Kemba Walker, który rzucił 14 pkt i miał sześć asyst. To było szóste z rzędu zwycięstwo Celtów.



W czwartek skuteczniejszy od Butlera był tylko LaMarcus Aldridge. Skrzydłowy San Antonio Spurs zdobył 39 pkt w wygranym przez jego zespół u siebie meczu z Oklahoma City Thunder 121:112. Aldridge był niemal bezbłędny, bo trafił 19 z 23 rzutów z gry.



Wyniki NBA:



Los Angeles Clippers - Portland Trail Blazers 107:101

Phoenix Suns - Miami Heat 108:124

Charlotte Hornets - Boston Celtics 87:108

San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 121:112