Kluczowy rzut Curry'ego, pierwsze starcie gigantów dla mistrzów. Niespodzianka w Bostonie

- Kluczowa była wytrzymałość i wytrwałość. Potrzebna nam też była wiara we własne siły. Byliśmy w stanie skoncentrować się na tyle, by odmienić losy spotkania - powiedział lider Golden State Warriors Stephen Curry. Mistrzowie NBA z sezonu 2017 pokonali w finale Konferencji Zachodniej Houston Rockets 4:3 i o puchar zmierzą się z Cleveland Cavaliers.

W poprzednim sezonie drużyny te spotkały się dopiero w finale Konferencji Zachodniej, a Warriors po niezwykle zaciętej batalii wygrali 4-3. Niedzielne spotkanie pokazało, że i tym razem emocji nie powinno brakować.

Lider Rakiet pudłował

Przez jego większość Wojownicy mieli niewielką przewagę, którą Teksańczycy regularnie niwelowali. Kluczowy dla losów meczu okazał się rzut Stephena Curry'ego na 25,3 s przed ostatnią syreną, po którym Warriors uciekli z dwóch na pięć punktów.

Źródło: EPA/JOHN G. MABANGLO Rzut Curry'ego okazał się decydujący

To jednak nie 31-letni rozgrywający był kluczową postacią Warriors. Curry zdobył 18 punktów, trafiając m.in. tylko trzy z 10 rzutów za trzy, a znów brylował Kevin Durant - 35 pkt. Dla Rockets tyle samo uzyskał James Harden, ale przy słabej skuteczności z gry - 9/28. Eric Gordon dołożył 27. Nuggets po dekadzie wrócili do półfinału Konferencji Zachodniej Po dziesięciu... czytaj dalej »

Lider Kozłów zatrzymany

W drugim niedzielnym meczu niespodziewanie przegrali koszykarze Milwaukee Bucks. Najlepsza drużyna sezonu zasadniczego drugą rundę play off zaczęła od porażki we własnej hali z Boston Celtics 90:112. Od początku inicjatywa należała do gości, ale Bucks tuż przed przerwą zniwelowali stratę. W trzeciej kwarcie Celtics znów jednak zaczęli budować przewagę, która w szczytowym momencie osiągnęła 26 punktów.

Goście mieli świetną skuteczność rzutów z gry - 54 procent. Do wygranej poprowadził ich Kyrie Irving - 26 pkt i 11 asyst. Dzielnie wspierał go Al Horford 20 pkt i 11 asyst. 32-letni środkowy wykonał też świetną pracę w obronie, zatrzymując Giannisa Antetokounmpo.

- Skupialiśmy się na tym, aby w każdej akcji Bucks było bardzo ciężko. Myślę, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty - podkreślił Horford.

Skuteczność Bucks wyniosła zaledwie 34,8 proc., a 24-letni Grek w tym zakresie się nie wyróżnił. Uzyskał 22 punktów, trafiając m.in. siedem z 21 rzutów z gry.

Źródło: EPA/TANNEN MAURY W Bostonie Antetokounmpo nie miał swojego dnia

- Giannis jest świetnym zawodnikiem, ale nie można oczekiwać, że będzie perfekcyjny w każdym spotkaniu. Sam dla siebie jest bardzo surowy, więc pozostanie mi objąć go i powiedzieć: znów będziesz wielki - przyznał trener Bucks Mike Budenholzer. Kolejne mecze w tych parach odbędą się we wtorek, także w Milwaukee i Oakland.

Wyniki niedzielnych meczów drugiej rundy play off ligi NBA:



Konferencja Wschodnia:

Milwaukee Bucks - Boston Celtics 90:112

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 1-0 dla Celtics)



Konferencja Zachodnia:

Golden State Warriors - Houston Rockets 104:100

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 1-0 dla Warriors)