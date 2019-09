Mike Taylor podsumował osiągnięcie Polaków. "Byliśmy w mainstreamie. To było jak marzenie"

Kilka zrywów to za mało. Polacy zakończyli mundial porażką z USA Reprezentacja... czytaj dalej » Polscy koszykarze wystąpili na mistrzostwach świata pierwszy raz od 52 lat. Imprezę w Chinach zapamiętają do końca życia, bo dotarli do ćwierćfinału, w którym ulegli znakomitym Hiszpanom. Po drodze udało im się pokonać m.in. reprezentację Rosji czy ekipę gospodarzy. Podopieczni Taylora wzbudzali mnóstwo pozytywnych emocji, bo wywiązali się ze swojego zadania i przedostali się do fazy pucharowej.

Specjalne doświadczenie

- Jestem dumny z zespołu i całego sztabu. Grać tutaj w mistrzostwach świata, w dodatku w ostatnim meczu przeciwko USA, było dla nas wszystkich specjalnym doświadczeniem. Tak jak pobyt w Chinach, gdzie odwiedziliśmy sześć miast i wszędzie spotkaliśmy się z gościnnością i znakomitą organizacją. W turnieju odnieśliśmy sukces na boisku i wzbogaciliśmy swoje doświadczenie sportowe i życiowe. Myślę też, że zrobiliśmy wiele dla polskiej koszykówki. Założeniem było awansować do kwalifikacji olimpijskich i w nich jesteśmy - powiedział 47-letni selekcjoner.

W sobotę jego zespół rozegrał ostatnie spotkanie turnieju. Amerykanie, którzy nie wysłali do Chin najmocniejszego składu, okazali się mimo wszystko zbyt trudnym rywalem dla Polaków. Dla Taylora mecz z ojczystą kadrą był wyjątkowy.

- Cztery lata pracowałem z drużyną Czech, teraz sześć w Polsce i nigdy nie myślałem, że będę prowadził zespół przeciwko USA. To było nieosiągalne, wydawało się, marzenie. Jeśli prowadzisz drużynę w Europie, czujesz się poza mainstreamem. Dzisiaj jednak byłem obecny w głównym nurcie. Tak jak Waczyński, Mateusz Ponitka , A.J. Slaughter, inni zawodnicy. Prowadzić zespół przeciwko Greggowi Popovichowi, Steve’owi Kerrowi i L.D. Pierce’owi to wielkie przeżycie - podkreślił.

Źródło: FIBA A.j. Slaughter

Komplement od legendy

Po spotkaniu szkoleniowca Biało-Czerwonych komplementował szkoleniowiec amerykańskie kadry.

- Trener Taylor wykonał wielką pracę. Drużyna znakomicie egzekwowała jego założenia. Świetna robota. Wracamy z turnieju z siódmym miejscem. Ja jestem wdzięczny, że ta grupa graczy się poświęciła czas i przyjechała na krótkie zgrupowanie. W finale zagrają zespoły lepsze od nas. Na turnieju w Chinach czerpaliśmy satysfakcję z grania w każdym meczu. Minęły czasy dream teamów i 30-punktowych zwycięstw - powiedział legendarny Popovich, który ma w dorobku pięć mistrzostw NBA, a także był trzykrotnie wybierany na najlepszego trenera NBA.

- Nie będę krytykował tych graczy NBA, którzy nie przyjechali, ani szukał rozwiązań dla amerykańskiej federacji na przyszłość. Takie trudne sytuacje wzmacniają moje relacje z zawodnikami. Gramy dla kraju, rodziny, kolegów z drużyny. Kto myśli, że powinniśmy przejść spacerkiem przez turniej, nie ma szacunku dla rywali - ocenił.