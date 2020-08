Majątek za legendarne buty Jordana. Rekordowa licytacja w Christie's

28.08 | Jak na koszykarski szczyt wdrapał się Michael Jordan? Jego matka Deloris, która przebywa w Polsce, zapewniła w "Dzień Dobry Wakacje", że sześć mistrzowskich tytułów NBA to zasługa nie tylko wzrostu jej pociechy. - To był jego dar. Przekonaliśmy Michaela, żeby go rozwijał - opowiadała na antenie TVN Deloris Jordan. (Dzień Dobry Wakacje)

W maju para Air Jordan 1 uzyskała na aukcji Sotheby's cenę 560 000 dolarów, choć spodziewano się, że wyniesie ona maksymalnie "tylko" 150 tysięcy dolarów.

Nowy rekord, za inne obuwie koszykarza (ten sam model), został więc pobity o 55 tysięcy.



Nothing sneaky about this: Michael Jordan's rare Air Jordan 1 Highs sell for $615,000, a new recordhttps://t.co/3YyHfovVKqpic.twitter.com/IK1QyAF6gK — The Field (@thefield_in) August 14, 2020

Zlicytowane na aukcji Christies buty Jordan miał na nogach 25 sierpnia 1985 roku we włoskim Trieście, podczas promocyjnej trasy europejskiej firmy Nike.



Jordan wystąpił w koszulce zespołu Stefanel Trieste w meczu przeciwko drużynie JuveCaserta i zdobył w nim 30 punktów. W jednej z akcji popisał się tak dynamicznym wsadem piłki, że w kawałki rozsypała się tablica z zawieszonym koszem. Jeden z kawałeczków pleksi miał się wbić w podeszwę lewego buta, co zdaniem domu aukcyjnego podnosi wartość koszykarskiego memorabilium.

Air Ships, model noszony przez ikonę koszykówki na samym początku jego pierwszego sezonu zawodowego w 1984 roku, przed premierą Air Jordan 1, nie znalazł nabywcy.

Serialowy boom

Ogromny boom na pamiątki związane z jednym z najlepszych koszykarzy w historii notowany jest od kilku tygodni po tym, jak światło dziennie ujrzał dokumentalny serial o karierze Jordana "Ostatni taniec".

Jordan to sześciokrotny mistrz NBA z ekipą Chicago Bulls, dwukrotny złoty medalista olimpijski, członek Koszykarskiej Galerii Sław. Od 2006 jest współwłaścicielem klubu Charlotte Hornets.