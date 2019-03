Świat koszykówki pamięta. Małgorzata Dydek w Galerii Sław razem z Alonzo Mourningiem

Dydek zmarła 27 maja 2011 roku. Tydzień wcześniej dostała ataku serca w swoim domu w Brisbane, w którym po zakończeniu sportowej kariery mieszkała z mężem i dwoma synami. Lekarze wprowadzili wówczas będącą w czwartym miesiącu ciąży wybitną koszykarkę w śpiączkę farmakologiczną. Próby wybudzenia nie powiodły się. Nienarodzonego dziecka również nie udało się uratować. Pogrzeb odbył się 17 czerwca. Urna z prochami została złożona na cmentarzu w podwarszawskich Ząbkach.

Dydek bez dwóch zdań zasłużyła na miejsce w Galerii Sław FIBA. Rozegrała 132 mecze w reprezentacji, z którą w 1999 roku osiągnęła największy sukces w dziejach tej dyscypliny sportu w Polsce. Poprowadziła wówczas kadrę do mistrzostwa Europy, trafiła do najlepszej piątki imprezy, była też jej najskuteczniejszą zawodniczką.

W trakcie kariery klubowej grała w czołowych ligach europejskich, hiszpańskiej i rosyjskiej, a także w najlepszej koszykarskiej lidze świata, czyli amerykańskiej WNBA. W Stanach spędziła w sumie jedenaście sezonów (1997-2008). Broniła barw San Antonio Silver Stars, Connecticut Sun oraz Los Angeles Sparks. Dwukrotnie, w latach 2003 i 2006, wystąpiła w Meczach Gwiazd WNBA.

Doborowe grono

Ogłoszona we wtorek nominacja dla wybitnej środkowej to wielka nobilitacja dla koszykówki zarówno polskiej, jak i kobiecej. Wcześniej do Galerii Sław trafił tylko jeden Polak, zawodnicza i trenerska legenda Śląska Wrocław Mieczysław Łopatka. Na istniejącej od 2007 roku i aktualizowanej co dwa lata liście zasłużonych postaci dla świata koszykówki znajdowało się z kolei jak dotąd tylko trzynaście zawodniczek.

Polka trafiła do doborowego grona. W tym roku FIBA postanowiła wyróżnić m.in. mistrza NBA, świata i olimpijskiego, Amerykanina Alonzo Mourninga, argentyńskiego mistrza NBA i olimpijskiego Fabricio Oberto czy czterokrotną mistrzynię WNBA i multimedalistkę olimpijską z Brazylii Janeth Arcain. Do ceremonii włączenia jedenastu nowych członków i członkiń Galerii Sław FIFA dojdzie 30 sierpnia w Pekinie, w przeddzień rozpoczęcia tegorocznych koszykarskich mistrzostw świata. Każda z postaci zostanie przybliżona fanom w przerwie meczu otwarcia mistrzostw. Międzynarodowa Federacja Koszykówki ogłosiła również, że w trakcie kilku tygodni przed ceremonią będzie sukcesywnie prezentowała na swojej stronie sylwetki wszystkich nominowanych.