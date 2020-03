Vanessa Bryant chce zmian w testamencie tragicznie zmarłego męża. Chodzi o najmłodszą córkę

26.01 | - Można powiedzieć, że był ikoną, ale nie wiem, czy to wystarczające określenie. On był bogiem w Los Angeles. Wiadomość o jego śmierci zwala z nóg, odbiera mowę. Nawet najtwardszych facetów zbiera na płacz - mówił Marcin Gortat na antenie TVN BIS o tragicznie zmarłym Kobemm Bryancie.

27.01.2020 l - Kobe Bryant wiele razy powtarzał, że nie ma co się przejmować drobnymi rzeczami, że życie jest krótkie - mówił na antenie TVN24 pierwszy Polak w NBA Cezary Trybański. Legendarny amerykański koszykarz zginął w niedzielę w katastrofie prywatnego helikoptera w Kalifornii.

Nie żyje legendarny koszykarz Kobe Bryant. Zginął w katastrofie helikoptera w kalifornijskim Calabasas, wraz z ośmioma innymi osobami. Zmarły to pięciokrotny mistrz ligi NBA z Los Angeles Lakers (2000-2002, 2009-2010) i dwukrotny mistrz olimpijski (2008 i 2012). Miał 41 lat.

- Kiedy się dowiedziałem o śmierci Kobe'ego Bryanta, byłem zdruzgotany. On był dla mnie wzorem. Modlę się za jego rodzinę - powiedział Gael Monfils na konferencji prasowej.

W niedzielę zmarła legenda NBA Kobe Bryant. By uhonorować jego pamięć, Nick Kyrgios wyszedł na kort w koszulce z numerem, z jakim grał Bryant. Na twarzy Australijczyka widać było poruszenie oraz łzy.

Wyciek zdjęć z miejsca katastrofy Bryanta. Znaleziono winnych Szeryf hrabstwa... czytaj dalej » Sądy w USA z powodu koronawirusa pracują na zwolnionych obrotach, a wkrótce należy się spodziewać, że zaczną być tymczasowo zamykane. Vanessa Bryant jakiś czas temu złożyła wniosek o zmiany w testamencie Kobe'ego Bryanta, ale żeby przyspieszyć sprawę, przesłała oficjalne pismo do sądu w Kalifornii, w którym prosi o rozwiązanie problemu. Jej pełnomocnicy mieli już przekazać odpowiednie dokumenty, w tym prośbę o umieszczenie w testamencie najmłodszej z córek.

Kieruje się dobrem córki

Zaledwie dziewięciomiesięczna Capri urodziła się już po tym, jak Bryant spisał ostatnią wersję testamentu. Nie zmienił go przed tragiczną śmiercią w styczniu tego roku, gdy wraz z córką Gianną i siedmioma innymi osobami zginął w katastrofie helikoptera.

"Na podstawie zapisów w testamencie Vanessa oraz córki Natalia i Bianka mogą korzystać z majątku Kobe'ego, którym zarządzać ma Vanessa, a po jej śmierci pieniądze zostaną podzielone po równo między córki. Vanessa chce, by w podziale uwzględniono również Capri" – napisał serwis TMZ.

Dokument powstał w 2003 roku – Kobe chciał, by żona i jego rodzina nie martwili się o pieniądze po jego śmierci. Ostatnich zmian w testamencie miał dokonać jeszcze w 2017 roku, dwanaście miesięcy po narodzinach Bianki.

Vanessa nie powinna mieć problemów z dokonaniem zmian w testamencie. Po pierwsze, kieruje się dobrem córki. Po drugie, ma prawo do zarządzania majątkiem tragicznie zmarłego koszykarza. Ponadto były gwiazdor Los Angeles Lakers miał zostawić pismo, w którym nalega, by jego wszystkie dzieci miały prawo do korzystania z jego majątku, w tym nienarodzona jeszcze Capri.

Szacuje się, że Bryant zostawił w spadku ponad 550 milionów dolarów.