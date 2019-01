Harden przeszedł samego siebie. Bił rekord za rekordem

W niedzielę w meczu przeciwko Orlando Magic przegranym przez Houston Harden zdobył wprawdzie 38 punktów, ale miał fatalną skuteczność z dystansu - tylko jeden celny rzut na 17. Zrehabilitował się dzień później w spotkaniu przeciwko Niedźwiadkom.

Lepiej niż Kobe

Już do przerwy 29-latek zdobył 36 punktów, co jest rekordem klubu. Pobił też rekord Kobego Bryanta z sezonu 2002/03 - 17 kolejnych spotkań z dorobkiem powyżej 30 pkt. Więcej takich spotkań w karierze - 20 - zanotował już tylko Wilt Chamberlain w 1964 roku.



During this incredible stretch, James Harden has totaled:



-702 PTS (41.3 PPG)

-99 3PTM (5.8 3PM/gm)

-127 REB (7.5 RPG)

-157 AST (9.2 APG)

-35 STL (2.1 SPG)

-1136.9 fantasy points (66.9 FPTS/gm)#NBAFantasypic.twitter.com/rGgOmcdrNN — NBA Fantasy (@NBAFantasy) January 15, 2019





Poniedziałkowe starcie lider Rakiet zakończył z dorobkiem 57 punktów, co jest dla niego najlepszym osiągnięciem w sezonie. W tych rozgrywkach miał wcześniej jeszcze dwa mecze, w których rzucił więcej niż 50 punktów. Jego średnia w ostatnich 17 meczach? 41,3 pkt. na mecz!

Przeciwko Memphis 17 z 33 zanotował z dystansu, w tym sześć razy za trzy (na 15 rzutów). Wykorzystał też 17 z 18 rzutów wolnych. Do tego bilansu dołożył dziewięć zbiórek.

Uraz za urazem

Hardena mogą martwić jedynie absencje w zespole. Do Chrisa Paula i Erica Gordona doszedł Clint Capela, który doznał kontuzji kciuka i nie będzie w stanie pomóc swojej drużynie przez blisko miesiąc.