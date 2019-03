Kolejna "trzydziestka" Hardena. Pierwszy taki zawodnik w NBA

Najbardziej wartościowy zawodnik (MVP) poprzedniego sezonu nie zwalnia tempa. W nocy z wtorku na środę Harden zdobył 31 punktów, miał też 10 asyst i 8 zbiórek w wygranym spotkaniu Rakiet z Atlantą Hawks (121:105). Tym samym przeszedł do historii - jeszcze żaden zawodnik nie rzucił minimum 30 punktów przeciwko wszystkim klubom w jednym sezonie.

Rzuca jak nikt

Mecz przerwany, wrzawa na trybunach. Dirk Nowitzki kolejny raz przeszedł do historii Dirk Nowitzki w... czytaj dalej » Rockets z bilansem 45-26 plasują się na trzecim miejscu w Konferencji Wschodniej. Bez wątpienia ogromna w tym zasługa Hardena, który ma kolejny znakomity sezon. 29-letni zawodnik notuje średnie na mecz na poziomie: 35,8 pkt przy skuteczności 43,5 procent, 7,7 asysty, 6,4 zbiórki.

Fenomenalnie Harden grał zwłaszcza w okresie od grudnia do lutego – wówczas zdobywał minimum 30 punktów w 32 meczach z rzędu. Lepszą serię miał jedynie legendarny Wilt Chamberlain.

Najwięcej punktów w sezonie koszykarz urodzony w Los Angeles rzucił 24 stycznia – wówczas zanotował 61 "oczek" w spotkaniu z New York Knicks (114:110). Jest również zdecydowanym liderem klasyfikacji punktowej w całej lidze. Drugi Paul George z Oklahoma City Thunder ma średnią 28,3 pkt na mecz.

Wyniki wtorkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers 114:118

Atlanta Hawks - Houston Rockets 105:121

Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers 115:101

Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 107:117

Sacramento Kings - Brooklyn Nets 121:123

Los Angeles Clippers - Indiana Pacers 115:109



Tabele:



EASTERN CONFERENCE



ATLANTIC DIVISION

Z P Proc.

1.x-Toronto 50 21 .704

2.x-Philadelphia 46 25 .648

3. Boston 43 28 .606

4. Brooklyn 37 36 .507

5. New York 14 57 .197



CENTRAL DIVISION



1.x-Milwaukee 53 18 .746

2. Indiana 44 28 .611

3. Detroit 36 34 .514

4. Chicago 20 52 .278

5. Cleveland 18 53 .254



SOUTHEAST DIVISION



1. Miami 34 36 .486

2. Orlando 33 38 .465

3. Charlotte 31 39 .443

4. Washington 30 41 .423

5. Atlanta 24 48 .333



WESTERN CONFERENCE



NORTHWEST DIVISION



1.x-Denver 47 22 .681

2. Portland 43 27 .614

3. Oklahoma City 42 29 .592

4. Utah 41 29 .586

5. Minnesota 32 39 .451



PACIFIC DIVISION



1.x-Golden State 48 22 .686

2. LA Clippers 42 30 .583

3. Sacramento 34 36 .486

4. LA Lakers 31 40 .437

5. Phoenix 17 55 .236



SOUTHWEST DIVISION



1. Houston 45 26 .634

2. San Antonio 42 29 .592

3. New Orleans 31 42 .425

4. Memphis 28 42 .400

5. Dallas 28 42 .400



x – zapewniony awans do play off