21 zawodników zdyskwalifikowanych. Skandal zakończył mecz w Madrycie

W czwartek Partizan prowadził wysoko i był już niemal pewny wygranej, gdy zawodnik Realu Sergio Llulla brutalnie sfaulował amerykańskiego lidera serbskiego zespołu Kevina Puntera.

"Chwyty, ciosy, uderzenia z powietrza"

Doprowadziło to do masowej bójki na boisku z udziałem zawodników obu drużyn, także z ławki rezerwowych. Na nagraniach ze zdarzenia widać ciosy, chwyty, uderzenia z powietrza.

Najbardziej poszkodowany okazał się australijski gracz Partizana Dante Exum, który został powalony zapaśniczym chwytem przez francuskiego zawodnika Realu Guerschona Yabusele.

HUGE BRAWL just went down in Wizink Center between Partizan and Real Madrid players #EuroLeaguepic.twitter.com/wkpzyIQTcM — BasketNews (@BasketNews_com) April 27, 2023

Źródło: Getty Images W bijatyce udział wzięli niemal wszyscy zawodnicy Źródło: Getty Images Sędziowie przerwali mecz w końcowych fragmentach

Sędziowie analizowali przez kilka minut całą sytuację, także z udziałem trenerów, po czym podjęli decyzję o zakończeniu meczu.

Anwil Włocławek mistrzem Pucharu Europy FIBA Anwil Włocławek z... czytaj dalej » Spotkanie nie mogło być kontynuowane ze względu na zbyt małą liczbę zawodników uprawnionych do gry (przynajmniej dwóch), po tym jak sędziowie podjęli decyzję o wykluczeniu niemal wszystkich koszykarzy. Niektórzy zostali ukarani za udział w bójce, inni za opuszczenie stref ławek rezerwowych. W sumie wyrzuconych zostało aż 21 graczy.

"Porażka zapamiętana jako jeden z najsmutniejszych dni w historii madryckiego klubu" - napisał po meczu dziennik "Marca".

Mecz nie zostanie wznowiony

Niedługo po spotkaniu organizator rozgrywek, Euroliga, wydała w tej sprawie oświadczenie. Jak poinformowano, spotkanie zakończy się wynikiem, jaki był w momencie zatrzymania gry. To oznacza, że Partizan w serii do trzech zwycięstw prowadzi 2-0. Kolejny mecz odbędzie się 2 maja w Belgradzie.

Dodano też, że kolejne ewentualne kary zostaną nałożone na zawodników jeszcze do soboty.