Wielki dzień Huberta Hurkacza na Wimbledonie. Novak Djoković w pełnej gotowości

Zajmujący 48. miejsce na liście ATP Hurkacz już zanotował w Londynie najlepszy wynik w karierze jeśli chodzi o Wielkiego Szlema. Dotychczas była nim druga faza zmagań, do której w poprzednim sezonie dotarł we French Open i US Open. W ubiegłorocznym debiucie w Wimbledonie przegrał zaś mecz otwarcia.

W środę w drugiej rundzie Wimbledonu Hurkacz wygrał z Argentyńczykiem Leonardo Mayerem 6:7 (4), 6:1, 7:6 (7), 6:3. Wcześniej pokonał Dusana Lajovicia z Serbii 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. Teraz czeka go zdecydowanie trudniejsze zadanie. Tym bardziej, że Djoković doskonale zdaje sobie sprawę z atutów Polaka.

- To przemiły chłopak, bardzo grzeczny, jeden z liderów grupy zawodników młodej generacji. Często trenowaliśmy razem, więc znam go bardzo dobrze i wiem, czego się spodziewać - powiedział utytułowany tenisista z Bałkanów.

- Trawa może bardziej sprzyjać Hubertowi niż paryska mączka ze względu na jego serwis. Ale mi powinno pomóc moje doświadczenie. Muszę mieć przygotowaną dobrą taktykę, by zniwelować atuty Hurkacza. Ważne będzie poruszanie się po korcie - zaznaczył.

Przepaść

22-letniego wrocławianina w porównaniu ze starszym o 10 lat Djokovicem dzieli przepaść, jeśli chodzi o osiągnięcia na korcie. Serb w swoim bogatym dorobku ma 15 tytułów wielkoszlemowych. Na trawiastych kortach w Londynie triumfował w latach: 2011, 2014-2015 i 2018. Łącznie - według statystyk organizacji ATP - wygrał 74 turnieje singlowe.

Poprzednio ci dwaj tenisiści zmierzyli się niewiele ponad miesiąc temu. W pierwszej rundzie French Open Hurkacz przegrał 4:6, 2:6, 2:6. Wówczas rywalizowali na korcie centralnym.

W piątek w Londynie zmierzą się w drugim tego dnia spotkaniu na korcie nr 1, które powinno rozpocząć się ok. godz. 16 czasu polskiego.



W piątek mecze drugiej rundy w deblu rozegrają Łukasz Kubot i Alicja Rosolska.