Trener Świątek: Igi nie trzeba ani nakręcać, ani uspokajać

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas meczu Jiri Vesely - Leonardo Mayer. Chłopiec do podawania piłek zbyt wcześnie wbiegł na kort, przez co przerwał trwającą akcję. Reakcja tenisisty mogła być tylko jedna - głośny krzyk złości. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Oto, co miała do powiedzenia Iga Świątek po awansie do 2. rundy damskiego singla French Open. Polka pokonała w dwóch partiach Selenę Janicijevic.

Esencja tego, co działo się we wtorek na kortach Rolanda Garrosa.

Iga Świątek w piątek obchodzi 18. urodziny, ale ona i jej sztab szkoleniowy nie mają czasu na świętowanie. Tego dnia odbyli trening przed sobotnim meczem, a czeka ich jeszcze analiza przed pojedynkiem z Puig.



- Świętowanie urodzin Igi? Wieczorem idziemy razem na kolację. Będzie tort, ciasteczko i to wszystko. Szampan? Dopiero po powrocie do Polski może być - zaznaczył Sierzputowski.

Puig miała słabszy okres

18. urodziny Świątek. W Paryżu walczy o wyjątkowy prezent Na kończącą w... czytaj dalej » 25-letnia Portorykanka zajmuje 59. miejsce w światowym rankingu. Głośniej zrobiło się o niej trzy lata temu, gdy w Rio de Janeiro niespodziewanie wywalczyła złoty medal olimpijski. Poza tym może pochwalić się zwycięstwem w zawodach WTA w Strasburgu pięć lat temu. Po triumfie w igrzyskach nie notowała większych sukcesów. Raz - w 2017 roku - dotarła do finału imprezy w Luksemburgu.



Wielu polskich kibiców liczy, że 104. na światowej liście warszawianka wykorzysta to i awansuje do 1/8 finału. Jej szkoleniowiec zapewnia jednak, że Portorykanka może być groźna.



- To prawda, że miała wcześniej słabszy okres, ale ostatnimi czasy jest coraz lepiej. Można mówić o tym, że nastąpił jej powrót. Wydaje mi się, że jest na dobrej drodze do tego. Nie ma co liczyć, że Monica będzie grała słabo. Widziałem ją tutaj w meczu drugiej rundy i grała naprawdę solidnie - zapewnił.

"Zagra swoje"

Zgodził się, że za plus można zaś uznać, iż mączka nie jest ulubioną nawierzchnią Puig. Na kortach im. Rolanda Garrosa jej najlepszym wynikiem jest właśnie trzecia runda, na której zatrzymała się wcześniej w debiucie sześć lat temu oraz w 2016 roku.



Linette postawiła się trzeciej rakiecie świata. Broniła piłki meczowe, odpadła po trzysetowej bitwie Kibice... czytaj dalej » - Nie ma potrzeby ani nakręcać Igi przed tym meczem, ani uspokajać. Ona poradzi sobie sama. Wyjdzie i zagra swoje. Zobaczymy, co z tego będzie - skwitował Sierzputowski.

"Chciałaby porozmawiać ze wszystkimi"

Świątek po raz pierwszy rywalizuje w seniorskim French Open. Na otwarcie pokonała niesklasyfikowaną na światowej liście francuską juniorkę Selenę Janicijević 6:3, 6:0. W czwartek w takim samym stosunku rozprawiła się z rozstawioną z 16 Chinką Qiang Wang.



- Po wczorajszym meczu była trochę zmęczona. Nie chodzi tu o zmęczenie fizyczne. Oba spotkania były dość trudne, choć inne. W pierwszym to na niej spoczywała presja zwycięstwa. W drugim mogła pokazać sama sobie, że jest już na wysokim poziomie. Zagrała w pełni skoncentrowana cały mecz, ale wiele ją to kosztowało - zaznaczył szkoleniowiec Polki.



Jak dodał, odczuwalne jest duże podekscytowanie dobrymi wynikami Świątek wśród rodaków.



- Wszyscy dookoła bardzo to przeżywają. Nie ma wiele polskich zawodniczek na poziomie trzeciej rundy Wielkiego Szlema. W Polsce jest to niezwykłe wydarzenie - podkreślił.



Przyznał, że wraz z resztą sztabu szkoleniowego stara się nieco chronić Świątek przed tym powszechnym zainteresowaniem.



- Trzeba jej trochę pomóc, bo niektórzy się pchają drzwiami i oknami. I jak nie wpuści się ich drzwiami, to wejdą oknem i odwrotnie. Nie jest to proste dla tak młodej dziewczyny, która chciałaby być zawsze uprzejma i miła, a nie wie, jak grzecznie odmówić. Chciałaby porozmawiać ze wszystkimi zamiast skoncentrować się na sobie - podsumował.