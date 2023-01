Magda Linette – Aryna Sabalenka. Kiedy i o której godzinie półfinał Australian Open?

Sabalenka awansowała do półfinału Australian Open

Zobacz, co powiedziała Aryna Sabalenka po triumfie w ćwierćfinale Australian Open.

Sabalenka po awansie do półfinału Australian Open

Zobacz, co powiedziała Magda Linette podczas konferencji prasowej po ćwierćfinale Australian Open.

Konferencja Linette po awansie do półfinału Australian Open

Magda Linette awansowała do półfinału Australian Open

Linette dokonuje w Australian Open niemożliwych rzeczy. Wcześniej nie przebrnęła w Wielkim Szlemie trzeciej rundy, a tu już ma półfinał, pokonując po drodze faworyzowane tenisistki.

Była Jekaterina Aleksandrowa, Caroline Garcia, a teraz Karolina Pliskova, wszystkie wyżej notowane od Polki. Co z tego, Linette triumfowała i ma półfinał w Melbourne.

Już teraz, niezależnie od dalszych wyników, może być pewna, że w poniedziałkowym notowaniu rankingu WTA będzie mieć na koncie 1770 punktów i przesunie się aż o 23 lokaty, na 22. miejsce. Będzie to jej najlepsze w karierze notowanie. Wcześniej najwyżej była na 33. miejscu. A to wcale nie musi być koniec. Awans do finału może przesunąć ją w okolice 13. lokaty, a triumf - 9.

Źródło: Getty Images Magda Linette zaliczy historyczny awans w rankingu WTA

Magda Linette – Aryna Sabalenka. Kiedy i o której godzinie ćwierćfinał Australian Open?

Kolejny mecz w czwartek. Jej rywalką będzie Aryna Sabalenka, która pokonała Chorwatkę Donnę Vekić. Mecz z Białorusinką będzie drugim tego dnia na Rod Laver Arena. Pierwszy półfinał, spotkanie Wiktorii Azarenki z Jeleną Rybakiną, rozpocznie się o godz. 9:30 polskiego czasu. Linette z Sabalenką powinny wyjść na kort ok. godz. 11.

Skrót meczu Linette - Pliskova w ćwierćfinale Australian Open



Magda Linette - Aryna Sabalenka. Bilans bezpośrednich spotkań

Rozstawiona z numerem piątym Sabalenka po raz czwarty osiągnęła wielkoszlemowy półfinał. W 2021 roku była w czołowej czwórce Wimbledonu i US Open, a w poprzednim sezonie osiągnęła ten etap w Nowym Jorku. Z sześć lat starszą Polką powalczą o pierwszy w karierze finał tej rangi.

Skrót meczu Sabalenka - Vekić w ćwierćfinale Australian Open

Była wiceliderka rankingu tenisistek, a obecnie piąta w tym zestawieniu Białorusinka jest niepokonana w tym roku. Na początku stycznia wygrała turniej w Adelajdzie, a kolejnych pięć meczów wygrała już w Melbourne. Jej bilans to 9-0 i żadnego straconego seta.



Linette i Sabalenka grały ze sobą do tej pory dwukrotnie i w obu spotkaniach gładko zwyciężyła Białorusinka. Najpierw w 1/8 finału zawodów WTA w Tianjin w 2018 roku oraz w pierwszej rundzie podczas igrzysk olimpijskich w Tokio w 2021 roku.