Spacerek Majchrzaka na początek kwalifikacji do Wimbledonu

We French Open Majchrzak nie przeszedł eliminacji

Piłka setowa z pierwszej partii kwalifikacji do Rolanda Garrosa między Kamilem Majchrzakiem a Simone Bolellim.

Pierwszego dnia kwalifikacji do drugiego turnieju wielkoszlemowego sezonu zobaczyliśmy jednego Polaka. Kamil Majchrzak był faworytem w starciu z Simone Bolellim, ale w najważniejszych momentach grał bardzo źle. Ostatecznie Włoch po 110 minutach pokonał piotrkowianina 7:5, 7:6 (5). Transmisje z eliminacji French Open w Eurosporcie.

W poniedziałek ruszyły eliminacje mężczyzn. Trzy wygrane mecze gwarantują udział w najbardziej prestiżowym turnieju na świecie. Majchrzak ma już jeden krok za sobą.

Majchrzak może się już skupić na kwalifikacjach Wimbledonu Kamil Majchrzak... czytaj dalej » Zaimponował szczególnie styl, w którym pokonał Francuza. 23-latek od początku do końca zdominował rywala. W całym meczu oddał mu zaledwie trzy gemy, a panowie spędzili na korcie zaledwie 53 minuty.

Potwierdził dobrą formę

Polak potwierdził, że jest w dobrej formie. W ubiegłym tygodniu doszedł bowiem do półfinału challengera na kortach trawiastych w Ilkey. Przegrał 7:6(1), 6:7(3), 3:6 z Austriakiem Dennisem Novakiem.

W niedzielę stawił się już w Londynie, aby przygotowywać się do kwalifikacji. Start w Wimbledonie jest bardzo ważny dla polskiego tenisisty. Dobry wynik pozwoli mu zadebiutować w Top 100, a to będzie oznaczało pewne miejsce w głównej drabince US Open 2019. Na ten moment piotrkowianin jest 111.

W kolejnym spotkaniu zmierzy się z reprezentantem Indii Ramkumarem Ramanathanem, który pokonał Lukasa Lacko 6:3, 6:2.

We wtorek startują eliminacje kobiet. Zobaczymy w nich dwie Polki: Magdalenę Fręch i Katarzynę Kawę. Pewni udziału w zasadniczej części londyńskiej imprezy na podstawie rankingu są Magda Linette i Hubert Hurkacz oraz Iga Świątek, która otrzymała tzw. dziką kartę.

Turniej główny Wimbledonu rozpocznie się 1 lipca. Tytułów bronią Novak Djoković i Angelique Kerber.

Wynik meczu 1. rundy kwalifikacji do Wimbledonu:

Kamil Majchrzak (Polska) - Constant Lestienne (Francja) 6:1, 6:2