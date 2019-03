Del Potro znowu cierpi. Możliwa długa przerwa

Świetna wymiana z niezwykle zaciętego drugiego seta finału US Open. W tej akcji to Novak Djoković dyktował warunki.

Na razie 30-letni Argentyńczyk zastanawia się, czy wystąpi w kolejnym turnieju - Miami Open. Z kolanem ma kłopoty od października i turnieju w Szanghaju, gdy doznał złamania rzepki lewej nogi. Z tego powodu nie wystąpił w kończącym sezon Masters ATP Finals i wielkoszlemowym Australian Open.



Nadal przegrał z kontuzją. Nici z hitu z Federerem Rafael Nadal... czytaj dalej » W tym roku piąty tenisista w rankingu ATP zagrał jedynie w Turniej ATP w Delray Beach, gdzie dotarł do ćwierćfinału, w którym przegrał z Mackenzie McDonaldem i ... bólem kolana.

Liczne kontuzje

Według "La Nacion" del Potro konsultował się już z kilkoma specjalistami na temat dalszej terapii, w tym operacji, która według specjalistów mogłaby oznaczać kolejną długą, kilkumiesięczną przerwę.



Del Potro ze względu na przewlekłe kłopoty zdrowotne od 2010 r. - głównie z nadgarstkami - opuścił kilka sezonów rywalizacji na światowych kortach. Powrócił w 2016 roku i dotarł do finału olimpijskiego w Rio de Janeiro, w którym uległ Andy Murray'owi.



2018 rok był bardzo pomyślny aż do momentu kontuzji w Szanghaju. Najpierw wygrał pierwszy w karierze turniej Masters 1000 właśnie w Indian Wells, z którego w tym roku się wycofał, a następnie dotarł w maju do półfinału French Open i we wrześniu do półfinału US Open.