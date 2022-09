Iga Świątek o memach z Lewandowskim

Ten sezon należy do 21-letniej Świątek, która wygrała siedem turniejów, w tym wielkoszlemowe French Open i US Open. Rywalki ogrywa lawinowo, zwycięstw uzbierało się do tej pory aż 57 przy zaledwie 7 porażkach (89,1 proc. skuteczności!). Polka od 4 kwietnia jest liderką światowego rankingu. Obecnie prowadzi z olbrzymią przewagą nad drugą Tunezyjką Ons Jabeur, którą pokonała w finale w Nowym Jorku.

Iga Świątek: mam nadzieję, że te memy nie sprawiają przykrości Robertowi

Pierwszy trener Świątek: była zadziorą, trudno było mi oglądać, jak płakała - Iga cały czas... czytaj dalej » - Ciężko na to pracowałam i to jest ogromnie satysfakcjonujące, że dominuję w tym sezonie, choćby liczbą punktów rankingowych. Pamiętam, jak rok temu było dużo napięcia przed WTA Finals, aby chociaż się tam zakwalifikować - powiedziała Świątek podczas wtorkowej konferencji prasowej zorganizowanej przez jednego ze sponsorów tenisistki.



- Staram się doceniać to, w jakiej pozycji jestem teraz, ale nie przyzwyczajam się do tego, bo w sporcie cały czas trzeba być czujnym. Moment nieuwagi sprawi, że zostanie się w tyle. W przyszłość staram się patrzeć przez pryzmat nowych celów i zadań - dodała.

Świątek została także zapytana o memy z Lewandowskim, które cieszą się niesłabnącą popularnością w mediach społecznościowych. Kibice prześcigają się w pomysłach, przedstawiając w żartobliwy sposób rywalizację - głównie o tytuł najlepszego sportowca roku w Polsce - tenisistki i kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski.

- Jeśli chodzi o memy, to mnie też one śmieszą. Mam nadzieję, że nie sprawiają przykrości Robertowi, ale nie wysyłamy ich sobie. Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie - odpowiedziała Świątek.

Robert Lewandowski: jestem osobą, która kibicuje innym sportowcom, niż zazdrości

Niedawno do sprawy odniósł się również Lewandowski. - Widziałem parę razy te memy, jeśli można je tak nazwać. Nie powiem, jest to fajne, śmieszne, ale oczywiście ja jestem osobą, która kibicuje innym sportowcom niż zazdrości. Parę jednak widziałem i są one topowe - mówił w rozmowie z portalem meczyki.pl piłkarz Barcelony.

Lewandowski ze Świątek lubią się i cenią. Piłkarz dopingował tenisistkę z trybun podczas jej finałowego meczu w tegorocznym Roland Garros.