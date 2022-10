Iga Świątek nie pomoże reprezentacji w turnieju finałowym Billie Jean King Cup

12.09 Iga Świątek była gościem Anity Werner w "Faktach po Faktach". Polska tenisistka, która wygrała ostatnią edycję US Open, opowiedziała o tym, co co chciałaby wnieść do świata tenisa. Podkreśliła, że chce być "przykładem" dla innych zawodników.

Iga Świątek o tym, co wnosi i chciałaby wnieść do świata tenisa

Występ 21-letniej Świątek w drużynie narodowej stał pod znakiem zapytania. Impreza w Glasgow zostanie bowiem rozegrana w dniach 8-13 listopada. To oznacza, że rywalizacja rozpocznie się zaledwie dzień po finale WTA Finals, który zaplanowano na 7 listopada.

Zamykający kobiecy sezon turniej masters z udziałem ośmiu najlepszych tenisistek (Świątek od dawna jest pewna gry) odbędzie się w Forth Worth w stanie Teksas, a różnica czasu (sześć godzin) oznacza, że finał zakończyć się może już po północy na zegarkach w Szkocji. Uczestniczki decydującego meczu muszą dodatkowo pokonać Atlantyk, by dostać się do Glasgow, co nastąpić może dopiero pod koniec pierwszego dnia najważniejszej drużynowej rywalizacji.

Iga Świątek nie zagra w turnieju finałowym Billie Jean King Cup

Zeszłoroczna mistrzyni Rolanda Garrosa w formie. Czas na turniej ze Świątek Barbora... czytaj dalej » Sztab Świątek ostatecznie podjął decyzję, że tenisistka nie wystąpi w Glasgow.

"WTA Finals, do którego Iga zakwalifikowała się jako pierwsza rakieta świata, i Billie Jean King Cup odbywają się na różnych kontynentach, bardzo blisko terminowo, z różnicą zaledwie jednego dnia. Zmiany stref czasowych, zwłaszcza w tej konfiguracji z zachodu na wschód, są bardzo wymagające i wydłużają czas dojścia zawodniczki do pełnej sprawności. Zmęczenie wygenerowane przez tak krótki czas na regenerację, zwłaszcza na sam koniec najbardziej wymagającego jak dotychczas sezonu Igi, mogą doprowadzić do kontuzji. Z przykrością, ale nie widzimy możliwości, aby bezpiecznie zapewnić Idze udział w BJKC, to za duże ryzyko dla jej zdrowia po tak intensywnym sezonie i w tych okolicznościach terminowych, na które nie mamy wpływu" - czytamy w poniedziałkowym komunikacie.

Głos zabrała także Świątek. - Długo się zastanawiałam i dyskutowałam z moim teamem o tym starcie, ale niestety nie będę w stanie zagrać w Billie Jean King Cup w Glasgow. Jest mi bardzo przykro, bo gram w reprezentacji, gdy to tylko możliwe i zawsze zostawiam na korcie serce w tych meczach. Granie w Polsce w tym roku było przywilejem i bardzo liczyłam, że będę mogła kontynuować rozgrywki - wyjaśniła liderka światowej listy.

Świątek zagra w nowym turnieju. "Lubię, gdy tenis łączy ludzi i jest prawdziwą rozrywką" Iga Świątek... czytaj dalej » - Jestem zawiedziona, że federacje tenisowe nie doszły do porozumienia w kwestii tak podstawowej jak kalendarz ważnych rozgrywek i dały nam zaledwie dzień na podróż i tak dużą zmianę strefy czasowej. To sytuacja niebezpieczna dla naszego zdrowia i grożąca kontuzją. Zamierzam podjąć rozmowy z WTA i z ITF, aby w przyszłości nie doszło do podobnych sytuacji, które są ze szkodą nie tylko dla nas tenisistek, ale też dla fanów tenisa - dodała.

Polki zagrają z Amerykankami i Czeszkami

W kwietniu drużyna prowadzona przez kapitana Dawida Celta wywalczyła historyczny, pierwszy awans do finałowego turnieju Billie Jean King Cup, pokonując w Radomiu Rumunię 4:0. Dwa punkty w singlu zdobyła Świątek, która w Radomskim Centrum Sportu zadebiutowała w roli liderki rankingu WTA. Pierwszego dnia mecz wygrała także Magda Linette, a wynik ustaliły w deblu Magdalena Fręch i Alicja Rosolska. W składzie drużyny znalazła się także Maja Chwalińska.



W turnieju finałowym Biało-Czerwone powalczą w grupie z ekipami USA i Czech.