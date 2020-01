Świątek powetowała sobie porażkę w singlu. Z Kubotem zagra w ćwierćfinale

O awans do półfinału 18-letnia Świątek i starszy o 19 lat Kubot powalczą z reprezentantami gospodarzy Astrą Sharmą i Johnem-Patrickiem Smithem, którzy są w drabince dzięki przyznanej przez organizatorów tzw. dzikiej karcie. Na tej samej zasadzie w obsadzie znalazł się inny australijski mikst - Ellen Perez, Luke Saville, który Biało-Czerwoni odprawili na otwarcie 6:4, 7:5.

Mikst ostatnią szansą