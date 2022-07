"To przypomniało mi o zwycięstwie z Sereną". Cornet zaskoczona, że zakończyła passę Świątek

Świątek przegrała z Cornet 4:6, 2:6 i zakończyła Wimbledon na trzeciej rundzie. Była niepokonana w poprzednich 37 spotkaniach. Nic dziwnego, że pierwsze pytanie, jakie skierowano do Cornet tuż po meczu, dotyczyło przerwania serii Polki.

Iga Świątek odpadła z Wimbledonu. Koniec fantastycznej serii Niespodzianka... czytaj dalej » - W tej chwili brakuje mi słów. To przypomniało mi o zwycięstwie nad Sereną Williams, osiem lat temu, dokładnie w tym samym miejscu. To miejsce jest dla mnie niczym talizman. Dla takich meczów trenuję, to mnie nakręca - cieszyła się doświadczona Francuzka, nawiązując do starcia z Amerykanką w trzeciej rundzie Wimbledonu 2014.

"Jestem wielką fanką Igi"

Cornet przed meczem z Polką zapowiadała, że nie będzie miała nic do stracenia. Stwierdziła, że "ktoś musi ją pokonać".

Liczyła na to, że trawiasta nawierzchnia, na której nasza zawodniczka nie czuję się najlepiej, będzie atutem jej, a nie rywalki. Po sobotnim spotkaniu wypowiadała się z uznaniem o polskiej tenisistce.

- Przede wszystkim chciałabym teraz podkreślić, że jestem wielką fanką Igi. To wielce utalentowana, wspaniała tenisistka, świetna ambasadorka kobiecego tenisa. Na trawie czuje się nieco mniej pewnie. Ja mogę stwierdzić, że chyba lubię takie poddenerwowanie, bo to co teraz czuję, jest miłe - śmiała się Francuzka.