Hubert Hurkacz - Alejandro Davidovich Fokina. Polski dzień na Wimbledonie: wyniki i relacja na żywo

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

14:19 Hurkacz - Davidovich Fokina 4:4. Hiszpan wygrał gema lekko łatwo i przyjemnie. Nie dał Hurkaczowi zdobyć nawet punktu.

14:16 Hurkacz - Davidovich Fokina 4:3. Po wznowieniu gry wrocławianin wygrał gema równie szybko jak jego polska koleżanka.

14:14 Chwalińska - Siniakova - Polka pewnie wygrała pierwszego gema w drugim secie. Przypomnijmy, że pierwszą partię nasza zawodniczka rozstrzygnęła do zera.

14:13 Siniakova i Chwalińska też już wznowiły grę.

14:11 Mecz ma zostać wznowiony za kilka minut.

14:10 Hurkacz i Davidovich Fokina wyszli już na kort i się rozgrzewają.

14:00 Są dobre wieści. Przejaśniło się i mecze zostaną za moment wznowione!

13:57 Kort numer trzy, na którym mecz rozpoczął Hurkacz, wciąż wygląda tak.

13:35 Aktualne prognozy pogody dla Londynu, które opublikowało BBC, nie są zbyt optymistyczne. Nie zapowiada się na to, żeby w najbliższych minutach przestało padać.

13:17 Wobec ciągle padającego deszczu zdezaktualizowały się oczywiście godziny meczów pozostałej trójki Polaków (Majchrzak, Kawa, Fręch). Na ten moment trudno oszacować, o której mogą pojawić się na kortach.

13:12 I tak też. Czekamy.

13:09 Tak to wyglądało.

13:04 W Londynie może nie leje, ale wciąż pada delikatny deszcz, a to uniemożliwia wznowienie meczów. Byłoby to po prostu zbyt niebezpieczne dla graczy, bo trawa byłaby śliska.

13:01 Chwalińska weszła w turniej dokładnie tak, jak ma to w zwyczaju jej bardziej znana koleżanka.

12:54 Garstka statystyk, która zobrazuje dotychczasową postawę Chwalińskiej. Polka w pierwszym secie z Siniakovą zagrała siedem uderzeń kończących przy ledwie dwóch błędach!

12:52 Sytuacja na razie bez zmian. W Londynie pada, korty pozostają zakryte.

12:51 Skoro musimy czekać, to możemy pobawić się w typowanie. Kto wyjedzie z Londynu z trofeum?

12:49 W męskim turnieju przerwano wszystkie jedenaście meczów, w kobiecym wszystkie cztery. Obok Chwalińskiej seta zdążyli wygrać Munar (z Monteiro), Norrie (z Andujarem), Paire (z Halysem), Paul (z Verdasco) i Riske (z In-Albon).

12:46 Deszcz w pierwszej godzinie turnieju. Nie ma wątpliwości, jesteśmy w Londynie.

...and there's the rain, within the first hour of #Wimbledon. — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 27, 2022

12:43 Korty w Londynie zostały zakryte i pozostaje nam czekać. Szkoda szczególnie w przypadku Chwalińskiej, bo grała znakomicie.

12:41 Chwalińska - Siniakova 6:0, 0:0. Mecz Chwalińskiej również wstrzymany przy wyniku 40:30 w pierwszym gemie drugiego seta przy podaniu Polki.

12:40 Hurkacz - Davidovich Fokina 3:3. Hiszpan jeszcze raz utrzymał podanie i mecz został przerwany!!! W Londynie pojawił się deszcz.

12:39 Po 35 minutach Wimbledonu 2022 Chwalińska została autorką pierwszego bajgla w turnieju.

Just 11:35 local time and we already have the first bagel of the tournament!



Chwalińska 6-0 over Siniaková. Maja lost just 9 points — Juan Ignacio (not just Juan) (@juanignacio_ac) June 27, 2022

12:37 CHWALIŃSKA - SINIAKOVA 6:0! I już, Chwalińska wygrywa pierwszego seta, nie oddając rywalce ani jednego gema. Ależ miła to jest niespodzianka! Trzymamy kciuki, by równie dobrze było w drugiej partii.

12:34 Hurkacz - Davidovich Fokina 3:2. Było gorąco. Polak bronił dwóch piłek na przełamanie, ale na szczęście zrobił to skutecznie. Miał prawo również się zirytować, bo aż trzykrotnie kwestionował challengem decyzje sędziów i za każdym razem miał rację.

12:31 Chwalińska - Siniakova 5:0. Polka bez wielkiego wysiłku utrzymała podanie i jest już o krok od zamknięcia pierwszego seta.

12:28 Hurkacz - Davidovich Fokina 2:2. Hiszpan wyrównuje, ale tym razem musiał się już nieco napocić. Hurkacz zdołał doprowadzić do równowagi, ale okazji na przełamanie nie miał.

12:28 Chwalińska - Siniakova 4:0. Nasza 20-latka dalej błyszczy i ma kolejne przełamanie! Znów wykorzystała już pierwszą szansę na odebranie rywalce podania i w tym aspekcie ma 100 procent skuteczności!

12:26 W Londynie ruszył turniej wielkoszlemowy, tymczasem lider rankingu ATP Daniił Miedwiediew chwali się wypoczynkiem na polu golfowym. Ma to związek z decyzją władz Wimbledonu, które wykluczyły Rosjan i Białorusinów po zbrojnej agresji na Ukrainę.

12:21 Hurkacz - Davidovich Fokina 2:1. Polak ma na razie dość duże problemy z pierwszym podaniem. Davidovich Fokina potrafi też świetnie odczytywać kierunki jego zagrań i się do nich ustawiać. Szczęśliwie nie ma to na razie żadnych konsekwencji. Hurkacz utrzymał podanie po walce na przewagi.

12:21 Chwalińska - Siniakova 3:0. Chwalińska idzie po swoje. Mimo że w trzecim gemie Siniakova starała się o przełamanie powrotne, to znów górą była Polka.

12:18 Chwalińska - Siniakova 2:0. Chwalińska przełamuje! 20-latka z Dąbrowy Górniczej nie mogła lepiej zacząć tego spotkania. Odebrała podanie faworytce już przy pierwszej okazji. Oby tak dalej, Maja!

12:16 Hurkacz - Davidovich Fokina 1:1. Gem zupełnie bez historii. Piąta rakieta Hiszpanii znakomicie serwowała, dlatego Polak nie miał okazji, by mu zagrozić.

12:14 Hurkacz - Davidovich Fokina 1:0. Hurkacz też wygrywa gema otwarcia, choć tutaj tak łatwo nie było. Zaczął dobrze, by później przegrać dwa punkty. Na szczęście potrafił zagrać dwa kolejne winnery i prowadzi.

12:13 Chwalińska - Siniakova 1:0. Kapitalne otwarcie Polki. Przy własnym podaniu nie oddała Czeszce choćby jednego punktu.

12:12 Swój mecz rozpoczęła już także Chwalińska.

12:10 Hurkacz będzie serwował jako pierwszy.

12:10 Zakończyła się rozgrzewka Polaka i Hiszpana, więc za minutę zaczynamy!

12:05 Trwa rozgrzewka Hurkacza i Davidovicha Fokiny.

12:04 Chwalińska i Siniakova na swoim obiekcie jeszcze się nie pokazały, ale to kwestia najbliższych minut.

12:03 Minęła 12, więc Hurkacz i Davidovich Fokina wychodzą na kort!

11:58 Obecnie w Londynie jest 18 stopni Celsjusza, temperatura do gry jest zatem znakomita. Problemem może być lekki wiatr.

11:48 Jest jeszcze jeden powód, by za Hurkacza i jego formę serwisową mocno ściskać kciuki. Polak za każdego asa zaserwowanego na Wimbledonie przekaże sto euro na pomoc odpierającej rosyjską agresję Ukrainie.

11:41 Chwalińska będzie dziś stawiać pierwsze kroki na największej tenisowej scenie, na której rządzi obecnie Świątek. Liderka rankingu WTA jest zdaniem bukmacherów zdecydowaną faworytką całego turnieju.

11:33 Bardzo długą drogę do wielkoszlemowego przeszła Chwalińska. I jak zapewnia, dziś zostawi na korcie całe serce.

11:28 Wimbledon oficjalnie rozpocznie się za 30 minut. W Londynie trwają ostatnie przygotowania.

11:25 Jak wyliczyliśmy, Hurkacz znajduje się w bardzo ścisłym gronie faworytów turnieju i ma duże szanse na powtórzenie półfinału z zeszłego roku.

10:56 Za Polakiem z pewnością przemawia również aktualna forma, bo w minioną niedzielę w świetnym stylu pokonał lidera rankingu ATP Daniiła Miedwiediewa i triumfował w Halle.

10:55 Mimo że Hurkacz stawiany jest w roli jednego z faworytów całego turnieju, to już w pierwszej rundzie trafił na wymagającego rywala. Z Davidovichem-Fokiną już przegrywał. Dziś jednak jego dużym atutem powinna być nawierzchnia trawiasta.

10:53 Tutaj pełen plan gier pierwszego dnia.

10:53

Which match are you most looking forward to today?#Wimbledon | #CentreCourt100 — Wimbledon (@Wimbledon) June 27, 2022

10:51 Jako pierwsi na kortach zameldują się Hurkacz i Chwalińska, którzy cele na turniej mają zgoła odmienne. Wrocławianin ma już ugruntowaną pozycję w światowej czołówce i może bić się o najwyższe cele, dla zawodniczki z Dąbrowy Górniczej będzie to wielkoszlemowy debiut i każde zwycięstwo byłoby gigantycznym osiągnięciem.