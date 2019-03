Koniec pięknej przygody Hurkacza w Miami

Ostatni okres to pasmo sukcesów Huberta Hurkacza. W Indian Wells Polak doszedł aż do ćwierćfinału, odpadając dopiero z Rogerem Federerem. Po paru dniach przyjechał do Miami, gdzie też radzi sobie znakomicie.

22-latek nie robił sobie nic z trudnego losowania. Na początek bez problemów rozprawił się z niewygodnym Włochem Matteo Berrettiniego 6:4, 6:3. W drugiej rundzie dokonał rzeczy naprawdę godnej uwagi. Także w dwóch setach ograł czwartego tenisistę świata Dominica Thiema 6:4, 6:4. Wygrana smakowała podwójnie, bowiem Austriak do Miami przyjechał jako świeżo upieczony triumfator z Indian Wells, gdzie w finale pokonał samego Federera.

W trzeciej rundzie na Hurkacza czekał młodszy o trzy lata Felix Auger-Aliassime. 18-latek, typowany na przyszłą gwiazdę, w Miami musiał przebijać się przez kwalifikacje. Niedzielny mecz był dla niego piątym w tym turnieju.

Zimna krew 18-latka

W pierwszym secie panowie szli łeb w łeb. Nieco lepiej grał polski zawodnik, który miał trzy break pointy, ale żadnego z nich nie wykorzystał. Auger-Aliassime znakomicie jednak bronił się pod presją. Łatwiej swoje gemy serwisowe wygrywał Hubert. Polak nie dał Kanadyjczykowi ani jednaj takiej szansy. W efekcie panowie doszli do tie-breaka, gdzie więcej zimnej krwi zachował 18-latek. To on przy pierwszym setbolu popisał się kapitalnym returnem po linii i po godzinie gry mógł cieszyć się z wygranej w partii otwarcia.

W drugim secie to Polak był pod presją, bo musiał gonić wynik. I znów presji nie wytrzymał w końcówce. Przy stanie 4:5 skapitulował przy pierwszej piłce meczowej i odpadł w trzeciej rundzie w Miami. Szkoda, bo w czwartej rundzie czekałby na niego Nikoloz Basilaszwili, czyli przeciwnik jak najbardziej w zasięgu.

Wynik 3. rundy turnieju w Miami:

Hubert Hurkacz - Felix Auger-Aliassime 6:7 (5), 4:6