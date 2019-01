Został mu ostatni krok do historii. Kobayashi goni Stocha i Hannawalda

Słaby skok w kwalifikacjach w Oberstdorfie oddał Maciej Kot. Polak zaliczył zaledwie 108,5 metra, a to oznacza, że nie zobaczymy go w niedzielnym konkursie. Transmisje z Turnieju Czterech Skoczni w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

29.12 | W kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, otwierającego Turniej Czterech Skoczni, był ósmy, ale nie załamuje rąk. Kamil Stoch jak to on - jest spokojny. Wie, co ma poprawić. - To małe detale - skwitował.

31.12 | Japoński zawodnik kontynuuje świetną formę. Ryoyu Kobayashi skoczył najdalej ze wszystkich 140 metrów, ale ku uciesze polskich kibiców przegrał kwalifikacje do konkursu w Garmisch-Partenkirchen z Dawidem Kubackim. Konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Ga-Pa od Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze we wtorek od 13:45.

Dawid Kubacki został zwycięzcą sylwestrowych kwalifikacji do noworocznego konkursu 67. Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Reprezentant Polski triumfował dzięki próbie na odległość 135,5 m. - Bardzo pozytywny akcent na koniec 2018 roku, co utwierdza mnie w pracy - powiedział w rozmowie z Eurosportem.

- Pierwszy skok był trochę za bardzo skierowany do góry, zabrakło też prędkości. W drugim to nadrobiłem i wyszło lepiej - powiedział Kamil Stoch, który zdołał awansować z 16. na 6. pozycję w konkursie w Garmisch-Partenkirchen. - Cieszę się z tego, co jest. Fajnie byłoby wygrywać, ale nie można mieć wszystkiego naraz - dodał Polak. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1.

Kamil Stoch nie zachwycił w kwalifikacjach w Innsbrucku, ale zadanie wykonał. Polak oddał skok na odległość 114 metrów, co dało mu 24. miejsce i awans do piątkowego konkursu. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Piotr Żyła awansował do konkursu w Innsbrucku. W kwalifikacjach Polak oddał skok na odległość 115,5 metra, co dało mu 31. miejsce. Najlepszy był Japończyk Ryoyu Kobayashi. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Dawid Kubacki skokiem na odległość 121 metrów zajął siódme miejsce w kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. - Oddałem całkiem fajny skok i to na pewno jest pozytyw - przyznał w wywiadzie dla Eurosportu trzeci 3. zawodnik klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni. Transmisja z trzeciego konkursu od 13:30 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

03.01.2019| Kolejny dzień skakania w Turnieju Czterech Skoczni i po raz kolejny najlepszym z Biało-Czerwonych okazał się Dawid Kubacki. - Skacze solidnie. To nie są torpedowe próby, na które go stać, ale cały czas jest w grze i na pewno będzie walczył o to podium - chwalił młodszego kolegę po kwalifikacjach w Innsbrucku Adam Małysz.

Chwile grozy przeżył Sabirżan Muminow. Kazachski skoczek nie zdążył wyhamować po oddanym skoku i z dużą prędkością uderzył w bandę. Muminow nie pochylił się, przez co wykonał salto i spadł po drugiej stronie. Na szczęście po chwili wstał i dał znać, że nic mu się nie stało. Do wydarzenia doszło podczas 1. treningu przed kwalifikacjami do konkursu w Innsbrucku. TCS na żywo w Eurosporcie 1.

On jest z innej planety. Kobayashi znów najmocniejszy, Stoch poza podium To się robi... czytaj dalej » Rozgrywane na przełomie roku zawody od samego początku są popisem młodego Japończyka. O ile w Oberstdorfie i Ga-Pa wygrywał minimalnie, o tyle w piątek w Innsbrucku konkurentom nie pozostawił złudzeń. Latał w innej lidze, wygrał o ponad 12 punktów.

W klasyfikacji generalnej TCS ma 45-punktową przewagę nad drugim Marcusem Eisenbichlerem. Jest po zawodach, Kobayashi zgarnie główne trofeum jako pierwszy Japończyk od 1998 roku i czasów fantastycznego Kazuyoshiego Funakiego.

Ale już nie to będzie zajmować głowę 22-latka. Wygrana w turnieju to jedno, a zgarnięcie Wielkiego Szlema - zwycięstwa we wszystkich czterech konkursach turnieju - to drugie. W dotychczasowych 66 edycjach imprezy udało się to tylko dwóm skoczkom - Hannawaldowi i Stochowi.

Skok do historii

Obydwaj wielcy mistrzowie wygrywali dość niespodziewanie. Hannawald wyraźnym faworytem turnieju z przełomu 2001 i 2002 roku wcale nie był. Przecież za rywala miał będącego w szczycie formy Adama Małysza, który 12 miesięcy wcześniej wygrywał imprezę z rekordową do dziś, ponad 104-punktową przewagą. Niemiec nic sobie z tego nie robił. Koncert rozpoczął w Oberstdorfie i nie zatrzymał się ani na moment.

Źródło: Newspix Hannawald i Stoch. Dwie legendy Turnieju Czterech Skoczni

Ekskluzywny klub Hanni tworzył samodzielnie przez 16 lat. W końcu dołączył do niego Stoch. Polak atakował jakby z drugiego szeregu. Minioną zimę - jak to on - zaczął spokojnie. Apogeum formy wcale na TCS nie szykował, bo po Złotego Orła sięgnął już rok wcześniej. Nic nie musiał, tymczasem robił z rywalami to samo co obecnie Kobayashi. Pierwszy z gratulacjami pospieszył świetny przed laty Niemiec.

Hannawald i Stoch są legendami skoków. Kobayashi wielką karierę dopiero zaczyna, ale już u jej progu może zapewnić sobie sportową nieśmiertelność. Pozostało mu tylko (a może aż) zwycięstwo w Bischofshofen. A w formie jest takiej, że żaden z rywali nie powinien mu zagrozić. Jeśli 6 stycznia psikusa nie sprawią warunki, nazwiska Hannawalda, Stocha i Kobayashiego wymieniać można będzie jednym tchem.

Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 815,9 2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 770,4 3. Andreas Stjernen (Norwegia) 766,2 4. Kamil Stoch (Polska)

750,9 5. Stephan Leyhe (Niemcy) 748,1 6. Roman Koudelka (Czechy)

746,6 7. Dawid Kubacki (Polska)

742,5 8. Timi Zajc (Słowenia)

741,3 9. Robert Johansson (Norwegia)

729,9 10. Daniel Huber (Austria) 726,8



21 Piotr Żyła (Polska) 600,3 23. Jakub Wolny (Polska) 565,6 34. Stefan Hula (Polska) 379,7 48. Aleksander Zniszczoł (Polska) 194,5