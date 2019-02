Wspaniałe wspomnienia wracają. Polacy znów chcą podbić mistrzostwa świata

Bardzo niewiele zabrakło Maciejowi Starędze do awansu do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polak zajął 31. miejsce, pierwsze, które nie dawało awansu. Najlepszy okazał się Szwed Viktor Thorn. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

116,5 oraz 115,5 metra w czwartkowych treningach w Innsbrucku uzyskał Stefan Hula. Kiepskimi próbami nie przekonał do siebie Stefana Horngachera i decyzją trenera nie weźmie udziału w trenera piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu mistrzostw świata na dużej skoczni.

Mamy dla Was przypomnienie tego, co działo się podczas mistrzostw świata w 2017 roku. Na dużym obiekcie brązowy medal zdobył niespodziewanie Piotr Żyła.

Poprzednie mistrzostwa świata miały inny plan konkurencji niż te odbywające się teraz w austriackim Tyrolu. Zmagania drużynowe, które okazały się najszczęśliwsze dla Polaków odbywały się na ich zakończenie. Ale po kolei.

Stoch metr od medalu

Jeden skoczek wypada. Horngacher wybrał skład na kwalifikacje Kamil Stoch,... czytaj dalej » Rywalizacja najlepszych skoczków narciarskich świata rozpoczęła się od konkursu na obiekcie normalnym. Po treningach i znakomitych dla naszych zawodników kwalifikacjach liczyliśmy na co najmniej jeden medal. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła oraz Maciej Kot prezentowali się tak, że miejsce na podium każdego z nich nie byłoby żadnym zaskoczeniem.

Niestety, sama walka o medale nie potoczyła się po myśli Biało-Czerwonych.

Stoch miał pecha. Zajął czwartą pozycję, a do trzeciego Niemca Markusa Eisenbichlera stracił zaledwie 1,1 punktu. Na normalnym obiekcie metr to dwa punkty. Łatwo zatem obliczyć, co dałoby mistrzowi z Zębu brązowy medal. Tuż za nim konkurs zakończył Kot. On zawsze bardzo lubił mniejsze skocznie i potwierdził to w Finlandii. Teraz w Seefeld go nie ma. Są za to ósmy wtedy Kubacki i 19. Żyła.

Pierwszy złoty medal w skokach narciarskich w Lahti powędrował wtedy do Stefana Krafta z Austrii. Był poza konkurencją. Srebro powędrowało do rodaka Eisenbichlera - Andreasa Wellingera.

Źródło: Newspix Stefan Kraft rządził na skoczniach w Lahti

Żyła startował na luzie

Nasza reprezentacja miała nadzieję na sukces na dużym obiekcie. W kwalifikacjach nie było szału, ale w konkursie Polacy startowali o dobrze. Przed rozpoczęciem mistrzostw w czołowej dziesiątce Pucharu Świata mieliśmy trzech naszych kadrowiczów: liderem "generalki" był wtedy Stoch, czwartą lokatę zajmował Kot, dziesiąty był Żyła. Najmniej oczywiście liczono na tego ostatniego zawodnika.

Być może właśnie to, że nic nie musiał, sprawiło, że startował bez takiego obciążenia jak wyżej notowani koledzy. Żyła zaskoczył. Niespodziewanie wywalczył brązowy medal. Nie do powstrzymania był jeszcze raz Kraft, a drugi ponownie był Wellinger. Kot zajął szóste miejsce, a za nim byli Stoch i Kubacki. To postawiło Polaków w roli faworytów rywalizacji drużynowej.

Źródło: Newspix Skok po medal Piotra Żyły

Wytrzymali napięcie i wygrali

Skoczkowie przed obroną złota. "Nikt nie da kolejnych medali za to, co było kiedyś" Po 24 latach... czytaj dalej » Z drugiej jednak strony pojawiła się dodatkowa presja. To był pierwszy rok pracy z reprezentacją Stefana Horngachera. Były głosy, że mistrzostwa są małym rozczarowaniem. Taka atmosfera nie pomagała. Budowała dodatkowe napięcie.

- To będzie inny dzień niż poprzednie. Inny konkurs. Wiemy, że rywale prezentują się coraz lepiej, ale my skaczemy teraz naprawdę bardzo dobrze - mówił przed rywalizacją zespołową Horngacher.

W tamtym sezonie Polacy mieli na koncie dwa zwycięstwa w trzech konkursach drużynowych. W obecnym mają wygrane dwie z czterech takich imprez. Przed dwoma laty w Lahti seria próbna potwierdziła możliwości Polaków.

W pierwszej rundzie najlepsi w grupach okazali się Żyła, Kubacki i Kot. Drugi był Stoch, ale to dało naszej drużynie spokojne prowadzenie na półmetku. Ich przewaga nad Austriakami wynosiła prawie osiemnaście punktów. Trzecią lokatę zajmowali Niemcy.

Źródło: Newspix Tak świętował Kamil Stoch

Po słabszej drugiej próbie Żyły, przewaga nad drugimi wtedy Niemcami zmniejszyła się tylko do niespełna siedmiu punktów. Druga kolejka w finałowej serii była dziwna. Kubacki nie skoczył dobrze, ale jeszcze gorzej zaprezentował się Niemiec Stephan Leyhe. Jak się potem okazało, próba Niemca była kluczowa w ostatecznym rozrachunku. Nasi zachodni sąsiedzi wypadli wtedy poza podium, a drudzy Austriacy tracili aż 28,6 punktu do ludzi Horngachera.

Próby Kota i Stocha przypieczętowały wspaniały sukces. Ostatecznie srebro przypadło Norwegom, bo świetnie w końcówce pokazali się Daniel-Andre Tande oraz Andreas Stjernen. Brąz powędrował do Austriaków.

Źródło: Newspix Złota drużyna: Stoch, Kot, Kubacki i Żyła

Małysz o reprezentantach Polski: żadna skocznia nie jest im obca Adam Małysz,... czytaj dalej » Teraz kolejność konkurencji w austriackim Tyrolu jest inna. Najpierw walka na dużym obiekcie. W Innsbrucku w piątek kwalifikacje, a w sobotę rywalizacja o medale w konkursie indywidualnym, dzień później w drużynowym. Polacy powalczą o czwarty krążek w tej rywalizacji z rzędu. Przed wyjazdem do Lahti zdobywali brąz w Falun i Predazzo.

- Nie myślę o tym, co było, to już dla mnie historia. Oczywiście mam piękne wspomnienia z tamtych zmagań i tych sprzed dwóch lat, ale teraz dobrze wiem, że nikt mi za to, co było kiedyś, nie da teraz kolejnych medali. Teraz trzeba walczyć tak samo mocno, jak wcześniej - mówi eurosport.pl Stoch.

1 marca czas na zmagania na skoczni normalnej w Seefeld. Dzień potem konkurs drużyn mieszanych, którego dwa lata temu nie było. Teraz wystartują w nim Polacy.

Z Innsbrucku - Krzysztof Srogosz, Eurosport.pl