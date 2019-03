Stoch gotowy na maraton skoków. "Profil skoczni w Oslo jest przyjazny"

- To bardzo dobrze opłacany turniej. Jeśli popatrzymy, to skocznie są bardzo zróżnicowane. Trzeba utrzymać wysoką formę przez krótki okres - ocenia norweski cykl Adam Małysz w rozmowie z reporterem Eurosportu. Transmisje z Raw Air w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Raw Air jest dużym wyzwaniem dla zawodników i wszystkich ludzi związanych z nami. Codziennie mamy zawody, praktycznie co drugi dzień przejazdy, a to trzeba logistycznie jak najlepiej rozwiązać. To wszystko wymaga odpowiedniego rozkładania sił. Nie wiem jak będzie, ale na razie czuję się dobrze - powiedział Kamil Stoch przed rozpoczęciem Raw Air. Cały cykl na żywo w Eurosporcie 1.

Raw Air dla skoków jest tym, czym cykl Tour de Ski dla biegów narciarskich. W założeniu ma być intensywnie, wyczerpująco i z cennymi nagrodami. Triumf w Raw Air, w przeciwieństwie do TdS, nie daje bonifikaty w klasyfikacji generalnej Puchary Świata, ale można zyskać finansowo. Zwycięzca otrzyma bowiem aż 60 tysięcy euro.



Małysz ma już dość pytań o Horngachera Puchar Świata... czytaj dalej » Do klasyfikacji liczy się 16 skoków. Po dwa w czterech konkursach indywidualnych i dwóch drużynowych oraz cztery próby z kwalifikacji, które nazywane są prologami. Skoczkowie kolejno odwiedzą: Oslo, Lillehammer, Trondheim, a na koniec wystartują na mamucie w Vikersund.

Wymagająca logistyka

W Oslo jest już Stoch, który w zeszłym roku wygrał cały turniej. - Norweskie powietrze mi służy, choć dawno nie było tu tak zimno. W Polsce praktycznie jest wiosna, w Seefeld też już było ciepło, a w Oslo śnieg i mróz - przyznał wicelider PŚ.



Dlaczego Raw Air to wyjątkowa rywalizacja dla Stocha? - Przede wszystkim jest dużym wyzwaniem dla zawodników i całych ekip, również w kwestiach logistycznych. Zawody są dzień po dniu, do tego dochodzą przejazdy, czasami nocą albo o świcie. Wszystko trzeba dopiąć i być gotowym - wyjaśnił.



Intensywnie i wyczerpująco. Skoczkowie zaczynają walkę o 60 tysięcy euro Piątkowym... czytaj dalej » I dodał: - Dobrze czuje się fizycznie. To kwestia podejścia do tego, co się robi, ale też doświadczenia. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale na ten moment wszystko jest w porządku. Profil skoczni w Oslo jest przyjazny, choć różnie bywa z warunkami atmosferycznymi. Taki jest zresztą urok tego sportu. Trzeba skupić się na sobie.

Sześciu w kadrze

Do Norwegii trener Stefan Horngacher zabrał - oprócz Stocha - Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Jakuba Wolnego, Stefana Hulę i 19-letniego Pawła Wąska.



Piątkowe kwalifikacje w Oslo rozpoczną się o godzinie 19.30. Transmisja w Eurosporcie 1 oraz w usłudze Eurosport Player. Relacja na żywo w eurosport.pl. W sobotę odbędzie się konkurs drużynowy, w niedzielę - indywidualny.

