Skoczkowie szybko o nim nie zapomną. "Najlepszy trener, z którym pracowałem"

- Podjąłem decyzję. Zdecydowałem się nie przedłużać kontraktu z reprezentacją Polski. To nie był głos serca, tylko rozumu. To były wspaniałe trzy lata i bardzo dziękuję wszystkim za pomoc oraz współpracę - powiedział Stefan Horngacher po ostatnim konkursie w Planicy.

Horngacher dokładnie po trzech latach kończy swoją pełną sukcesów przygodę z reprezentacją polskich skoczków. Już drugą, bo wcześniej prowadził naszą kadrę juniorów, w której był między innymi Kamil Stoch i Piotr Żyła.

- Bardzo wiele mu zawdzięczam. Już jako junior przekazał mi mnóstwo wiedzy, którą się kierowałem przez cała swoją karierę. Te trzy lata to była wspaniała podróż - mówi teraz Stoch. - Dużo się nauczyłem. Bardzo miło będę to wspominał. Było dużo śmiesznych sytuacji Jakich? Zachowam to dla siebie - dodawał jak zwykle uśmiechnięty Piotr Żyła.

Źródło: PAP/EPA Horngacher z Piotrem Żyłą

"Praca przyniosła efekty"

Wszyscy polscy skoczkowie zgodnie przyznali, że ze współpracy z Austriakiem pozostaną w ich głowach pozytywne wspomnienia. Tym, który najwięcej mu zawdzięcza, jest zdecydowanie Dawid Kubacki. To pod wodzą Horngachera został w tym roku mistrzem świata na normalnej skoczni w Seefeld.

- Praca, którą wykonywaliśmy przez te ostatnie lata przynosi fajne efekty. Detale, które teraz doszlifowujemy liczą się w skokach. To najlepszy trener, z którym do tej pory pracowałem - nie ma wątpliwości Kubacki.

Pod wodzą Austriaka rozkwitł talent Jakuba Wolnego. 23-latek sukcesywnie wzmacniał swoją pozycję w kadrze, a w końcówce sezonu stał się jej mocną stroną.

- Dużo jest plusów, dużo mu zawdzięczamy. Wszedł do zespołu twardą ręką. Każdy czuł przed nim duży respekt i wiedział, że na pewne rzeczy nie może sobie pozwolić. Ale kiedy zdarzały się okazje, że mogliśmy usiąść, pożartować, pośmiać się, to nie było z tym problemów - wspomina Wolny.

Wierzył w Kota

W trakcie kadencji, Horngachera nie mógł uniknąć podejmowania trudnych decyzji. Tą na pewno było odsunięcie od pierwszej drużyny Macieja Kota, który nie ma to jednak żadnych pretensji.

- Miałem kredyt zaufania, Stefan wierzył, że wrócę do dobrej formy. Widział we mnie zawodnika, który ma to "coś" - możliwości, żeby wrócić na szczyt. Ta wiara na pewno mi pomagała. Mam nadzieję, że on sam z tej naszej wspólnej przygody wyniesie to, co pozytywne i zapamięta mnie jako tego skoczka z najlepszych lat. Raz jest dobrze, raz źle. Przede wszystkim zawsze byliśmy razem, jedną drużyną i to też jest ważne - mówił Kot.

Czas Doleżala

Następcą Horngachera został Michal Doleżał. 41-letni Czech był w przeszłości trenerem czeskiej kadry, a w polskiej należał do współpracowników Horngachera. Jako skoczek najbardziej wartościowe wyniki uzyskał na igrzyskach w Nagano w 1998 roku, zajmując ósme i 11. miejsce.

Wiem, że to jest to głęboka woda, ale z tym zespołem, co mamy, ja się tego nie boję - powiedział Eurosportowi Doleżal.