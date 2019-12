Kubacki może być zadowolony. "Trenerzy znajdą jeszcze trochę błędów"

Tak na żywo relacjonowaliśmy kwalifikacje w Klingenthal w eurosport.pl.

Kwalifikacje wygrał Austriak Stefan Kraft, który osiągnął 129,5 m. Drugie miejsce zajął Niemiec Karl Geiger po lądowaniu na 133 m. Trzeci był Piotr Żyła. Polak miał 135,5 m, ale słabszą notę łączną niż wspomniani rywale.

"Całkiem dobry dzień"

Żyła długo był liderem. Sześciu Polaków z kwalifikacjami Po trzech latach... czytaj dalej » Ze swojego występu może być zadowolony Kubacki. "Mustaf" wylądował na 131 metrze. To dało mu siódmą lokatę.

- Skok kwalifikacyjny był zdecydowanie najlepszy z całego dnia - ocenił Kubacki. - Te wcześniejsze treningowe były na dobrym poziomie, ale to nie było to, czego bym od siebie oczekiwał. Zdaję sobie sprawę, że trenerzy znajdą jeszcze trochę błędów w moim skoku. Ale to był całkiem dobry dzień - przyznał.

"Przeszłością nie będę żył"

W konkursie indywidualnym wystąpi sześciu Polaków. Obok Żyły i Kubackiego w niedzielę zaprezentują się: Kamil Stoch, Jakub Wolny, Maciej Kot i Klemens Murańka. Czterech pierwszych wystąpi także w sobotniej drużynówce. Wspomnienia z Klingenthal Polacy mają świetne. Trzy lata temu tutaj Biało-Czerwoni po raz pierwszy wygrali konkurs drużynowy Pucharu Świata (wtedy zamiast Wolnego skakał Kot). Czy zatem jest to dla nich specjalne miejsce?

- Klingenthal zawsze jest wyjątkowe - zauważył Kubacki. - To jest specyficzna, dość duża skocznia. Można na niej polatać, jak warunki pozwalają. Przeszłością raczej nie będę żył, bo trzeba się skupić na tym, co jest do zrobienia teraz. To, że kiedyś odnosiliśmy tu fajne wyniki, może nas tylko pozytywnie natchnąć do pracy - wyjaśnił.

Próbuje ich zasypać

Loteryjne konkursy i zmienny wiatr to znaki rozpoznawcze obecnego sezonu. Na obiekcie w Klingenthal w piątek mocno sypał śnieg. Kubacki pochwalił jednak organizatorów za przygotowanie obiektu.

- Trochę nas tutaj próbuje zasypać, ale wreszcie można poczuć zimę. Ekipa porządkowa bardzo ładnie radzi sobie ze śniegiem, bo wydmuchują go z torów. Skocznia jest dobrze przygotowana. Najważniejsze, że wiatr za bardzo nie przeszkadza. Zawodnicy skartują jeden za drugim i nie zdąży zasypać skoczni - ocenił polski zawodnik.

Program zawodów:



sobota, 14 grudnia

14.45 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursu drużynowego



niedziela, 15 grudnia

14.45 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

