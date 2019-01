Zniszczoł zaskoczył na Wielkiej Krokwi. Dobry prognostyk

Ponad 130 m dało Jakubowi Wolnemu awans do pierwszej serii niedzielnego konkursu PŚ w Zakopanem.

Czwarty skoczek klasyfikacji generalnej Pucharu Świata znakomicie prezentował się w piątkowych treningach. Dawid Kubacki oba wygrał. W kwalifikacjach było nieco gorzej. Uzyskał 125,5 metra i to dało mu dziesiąte miejsce.

124 m i 21. miejsce Kamila Stocha w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu PŚ w Zakopanem.

Słabsza forma lidera PŚ? 120 m dało Ryoyu Kobayashiemu awans do 1. serii niedzielnego konkursu indywidualnego w Zakopanem, ale dopiero z 31. miejsca.

Rywalizacja na Wielkiej Krokwi to dla każdego polskiego skoczka zawsze wyjątkowe przeżycie. Kibice w dużej liczbie pojawiają się także na kwalifikacjach. Tak również było w piątek. Odbywające się w spokojniej atmosferze ze względu na żałobę narodową eliminacje poprzedziły dwie serie treningowe.

Zniszczoł na pierwszym treningu uzyskał 125,5 meta i dało mu to 41. lokatę. W drugiej sesji skoczył 123 metry i został sklasyfikowany na 32. miejscu. Można było zatem spodziewać się, że do niedzielnego konkursu dostanie się bez większych problemów, ale chyba mało kto myślał, że zrobi to w tak dobrym stylu.

Zawodnik z Wisły startował na samym początku. Miał numer piąty, bo jeszcze w tym sezonie nie punktował w Pucharze Świata. Uzyskał 128,5 metra i objął prowadzenie. Przegonił go dopiero skaczący z numerem „54” Rosjanin Jewgienij Klimow. Polak czekał zatem bardzo długo, zanim opuścił miejsce dla najlepszego w kwalifikacjach. - Mocno zmarzłem - przyznawał.

Najlepszym w piątek okazał się Norweg Johan André Forfang.

W sobotę konkurs drużynowy od godz. 15, a niedzielny indywidualny od godz. 15.30. Transmisje w Eurosporcie 1, a relacje tekstowe na Eurosport.pl