Nie było magii pod Giewontem. Polacy nieco zawiedli kibiców

Austriacki skoczek wraca do znakomitej formy. Na Wielkiej Krokwi Stefan Kraft prowadził po pierwszej serii. Pozycję lidera utrzymał także po skoku w rundzie finałowej. To jego inauguracyjna wygrana w sezonie.

Emocje pod Giewontem rozpoczęły się w piątek. Kwalifikacje zakończyły się dla polskich zawodników szczęśliwie. Do konkursu awansowała cała jedenastka startujących. Zaskakujące było nazwisko najlepszego z Biało-Czerwonych. Okazał się nim szósty Aleksander Zniszczoł. Dziesiąty był Dawid Kubacki, a 21. Kamil Stoch. Eliminacje wygrał Johan Andre Forfang. Jak się okazało 24 godziny później, to właśnie on okazał się człowiekiem, który niezamierzenie pomógł naszej reprezentacji w wywalczeniu trzeciej pozycji.

Drużynowa walka o miejsce na podium

Sobotnie zmagania drużynowe odbyły się w smutnej atmosferze. W czasie rozgrywania konkursu trwała w Polsce żałoba narodowa wprowadzona po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Nasi skoczkowie nie byli faworytami do zwycięstwa. W ostatnim czasie jedynie Dawid Kubacki prezentował bardzo wysoką formę. Licznie zgromadzeni kibice jak zwykle liczyli jednak na miejsce na podium. Rok wcześniej pod Giewontem Polacy okazali się bowiem najlepsi.

Teraz od początku widać było, że pozycja w pierwszej trójce będzie znakomitym wynikiem. Podopieczni Stefana Horngachera generalnie skakali przeciętnie. Dobry poziom pokazał tylko Kubacki.

Warto jednak wspomnieć o Macieju Kocie. On w tym sezonie ma wielkie problemy i skacze zdecydowanie poniżej oczekiwań oraz możliwości. Tego dnia dostał szansę od selekcjonera i nie zawiódł. Jego próba była przyzwoita. Na półmetku rywalizacji Biało-Czerwoni zajmowali czwartą pozycję.

Z dużą przewagą prowadzili Niemcy, za nimi byli Austriacy, a na trzeciej lokacie byli Norwegowie.

Niemiecki rekordzista przez kilkanaście minut

W finałowej serii w drugiej grupie kapitalnie zaprezentował się Markus Eisenbichler. Niemiec pobił rekord skoczni Kamila Stocha i uzyskał 143 metry.

W klasyfikacji generalnej w czołowej czwórce do trzeciej grupy zawodników nic się nie zmieniało. I wtedy pojawiły się duże emocje. Najpierw ze względu na nieprzepisowy kombinezon do skoku nie został dopuszczony Forfang. Norwega zdyskwalifikowano, a jego drużyna straciła tym samym ponad 100 punktów, które on zapewne by zdobył. Polacy awansowali na trzecią pozycję i praktycznie byli już pewni podium. Potem doszło jeszcze do fatalnego upadku Davida Siegela. Niemiec mocno uszkodził kolano, a na dodatek z przewagi jego ekipy nad Austriakami nie zostało praktycznie nic.

W czwartej grupie fenomenalnie skoczył Kubacki. Uzyskał 143,5 metra i tym samym odebrał rekord Eisenbichlerowi. W ostatnich dwóch próbach dnia Austriacy walczyli z Niemcami. Ostatecznie nasi zachodni sąsiedzi wygrali o zaledwie 0,1 punktu. Coś niesamowitego, bo przecież na łączną notę składało się osiem skoków. Walka między najlepszymi stała na fantastycznym poziomie.

- Przy rekordowym skoku próbowałem lądować z telemarkiem, ale jednak siła była zbyt duża i dość mocno zgniotło mnie na dole. Skok był bardzo fajny. Fajnie było się tak przelecieć – przyznał po konkursie w rozmowie z Eurosportem Kubacki. - Wiemy, co mamy robić na skoczni i tego będziemy się trzymać. Wierzę, że w niedzielę kibice dodadzą nam skrzydeł – dodał rekordzista Wielkiej Krokwi.

Słowa rzucane na wiatr

Niestety, to, co mówił w sobotę Kubacki, nie sprawdziło się w niedzielę. To był jeden z najgorszych dla Polaków konkursów indywidualnych w Zakopanem w historii. Dość powiedzieć, że już po pierwszej serii rywalizację zakończył Kamil Stoch.

- Ten skok nie był "czysty". Starałem się oddać taki sam, jak w serii próbnej i zrobić wszystko tak samo. Mam świadomość, że zrobiłem coś źle. Popełniłem błędy, których nie mogę rozwiązać tu i teraz. Takie życie, trzeba iść dalej. Wciąż mam możliwości, które mogę wykorzystać – ocenił Stoch, który był ostatecznie 36.

Najlepszym z Biało-Czerwonych na półmetku był niespodziewanie Stefan Hula, który zajmował dziewiąte miejsce. Kubacki był dopiero 16. Niespodzianką była debiutancka pozycja w trzydziestce Pawła Wąska. 19-latek ostatecznie był 27. i zdobył pierwsze punkty w PŚ w karierze.

W drugiej serii z Polaków pozycję poprawili tylko Kubacki i Żyła, którzy zakończyli konkurs odpowiednio na 12. i 19. miejscu. Hula był 17., Jakub Wolny 22., Wąsek 27., a Maciej Kot 30.

Kraft w coraz lepszej dyspozycji

Nie do pokonania tego dnia był Stefan Kraft. Zdobywca Kryształowej Kuli z sezonu 2016/2017 wraca do wielkiej formy. Austriak prowadził po pierwszej serii i przewagę utrzymał także w finale. Drugi był Norweg Robert Johansson, a trzeci bardzo niespodziewanie Japończyk Yukiya Sato. Dla niego to było pierwsze miejsce na podium w karierze.

Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a więc Ryoyu Kobayashi był siódmy. Tę lokatę Japończyk musiał dzielić razem z Niemcem Stephanem Leyhe oraz Timim Zajcem ze Słowenii.

- Nie jest łatwo po takim konkursie, bo byliśmy u siebie. Nie chcę się jednak denerwować. W poprzednim roku Kamil Stoch też nie zakwalifikował się do finałowej serii w Zakopanem, a potem jego forma rosła z każdym startem – mówił Adam Małysz, koordynator ds. skoków narciarskich Polskiego Związku Narciarskiego w rozmowie z Eurosportem. – Próby naszych zawodników w niedzielę nie były takie, na jakie ich stać, a i tak pojawiły się pozytywy. Mam na myśli Stefana Hulę oraz Żyłę, który skoczył najlepiej od pewnego czasu. Ważne jest także pierwsza zdobycz punktowa Wąska – dodawał „Orzeł z Wisły".

W kolejny weekend zmagania w Sapporo. Na japońskiej ziemi zaprezentują się wszyscy najlepsi.

