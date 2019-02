Trzech Polaków w pierwszej piątce, ale wszyscy z niedosytem

Co za próba! Jakub Wolny pokazuje, że przed mistrzostwami świata jest w bardzo dobrej formie.

Piotr Żyła przeskoczył skocznię. Polak w kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Willingen uzyskał najdłuższą tego dnia odległość 147 m. Efekt? Drugie miejsce, tylko za Markusem Eisenbichlerem.

Kamil Stoch zajął dziewiąte miejsce w kwalifikacjach do sobotniej rywalizacji indywidualnej w Willingen. Zobacz skok na odległość 135 m.

Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu w Willingen

Kilka słów od Jakuba Wolnego, który w piątek zaprezentował się ze świetnej strony w konkursie drużynowym, oraz uzyskał kwalifikację do sobotniej rywalizacji indywidualnej w Willingen.

Konkurs jeszcze się nie zaczął, a apetyty polskich kibiców już były rozbudzone do maksimum. W piątkowej drużynówce Stoch i spółka zachwycili. Prowadzili od pierwszej do ostatniej tury. Skończyło się nokautem. O 79,2 punktu wyprzedzili Niemców, którzy w sobotę wzięli nad nimi mały rewanż.

W pierwszej serii konkursu Stoch poleciał 144,5 metra. Tyle samo, co Ryoyu Kobayashi. Dzięki lepszym notom za styl, to Polak był liderem na półmetku. Ciekawie było za jego plecami. Po piętach Japończykowi deptał Geiger. W grze o wygraną pozostawali Dawid Kubacki i Piotr Żyła, którzy zmieścili się w pierwszej piątce.

Niemiec wystrzelił

Stoch na podium w Willingen. Niemiec zaskoczył wszystkich [RELACJA] Doskonałe wieści... czytaj dalej » Stoch bronił trzypunktowej przewagi. Po drugim skoku Żyła zamienił się miejscami z Kubackim. Zaraz potem zaczęły się wielkie emocje.

Gieger uzyskał rewelacyjną odległość 150,5 metra, jak się później okazało, najdłuższą w całym konkursie. Zbliżyć się do niego nie potrafił Kobayashi (143 metry), Stoch próbował, ciągnął skok, ale uzyskał 144,5 metra. Wystarczyło na drugą lokatę, do Niemca stracił cztery punkty.

Hula na plus, wpadka Wolnego

Na plus swój występ może zapisać także Stefan Hula, który po krótkiej przerwie został przywrócony do pierwszej reprezentacji. 32-latek wszedł do serii finałowej z czternastej pozycji. Skończył jako 22.

O wiele gorzej sobotni konkurs wspominać będą pozostali nasi zawodnicy. Jakub Wolny, w nieoficjalnym indywidualnym zestawieniu drużynówki, najlepszy zawodnik całej stawki, wykruszył się już po pierwszym skoku. Jego los podzielił Maciej Kot.

25 tysięcy euro do zgarnięcia

Do klasyfikacji generalnej miniturnieju Willingen Five wliczane są nie tylko dwa konkursy, ale też wyniki piątkowych kwalifikacji. Stoch, Żyła i Kubacki wciąż mają szansę na zgarnięcie głównej nagrody, którą jest 25 tysięcy euro.

Kolejny konkurs w niedzielę o 15.15. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze. Relacja w eurosport.pl

Wyniki sobotniego konkursu w Willingen miejsce zawodnik (kraj)

nota (skok)

1. Karl Geiger (Niemcy)

311,1 (142/150,5)

2. Kamil Stoch (Polska)

307,1 (144,5/144,5)

3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 304,7 (144,5/143)

4. Piotr Żyła (Polska)

297,9 (142/141,5)

5. Dawid Kubacki (Polska)

297 (144/141,5)

6. Richard Freitag (Niemcy)

291,4 (144/140)

7. Jewgienij Klimow (Rosja)

289,2 (138,5/143)

8. Killian Peier (Szwajcaria)

285,5 (132,5/145,5)

9. Timi Zajc (Słowenia)

280,8 (140,5/136)

10. Johann Andre Forfang (Norwegia) 280,2 (137/139,5)

22. Stefan Hula (Polska)

260,1 (137,5/129)

33. Jakub Wolny (Polska)

117,4 (126)

37. Maciej Kot (Polska)

112,3 (125)