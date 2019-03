Planica 7. Wszystko o ostatnim weekendzie ze skokami w sezonie

Druga edycja turnieju Planica 7 zostanie rozegrana w dniach 21-24 marca. Do klasyfikacji generalnej zliczanych jest sześć skoków konkursowych i jeden kwalifikacyjny. W pierwszej edycji Planica 7 triumfował Kamil Stoch, który w zeszłym roku wygrał oba konkursy indywidualne. Podium klasyfikacji generalnej cyklu uzupełnili Norwegowie Johann Andre Forfang i Robert Johansson.

Weekend Pucharu Świata w Planicy to cztery dni rywalizacji. W czwartek trening i kwalifikacje, w piątek i sobotę konkursy indywidualne, w sobotę drużynówka. W porównaniu z innymi zawodami w czwartkowych kwalifikacjach skoczkowie będą walczyli równocześnie tylko o 40 miejsc w piątkowym i o 40 miejsc w niedzielnym konkursie indywidualnym.

Nagrody w Planica 7

Wzorem Turnieju Czterech Skoczni i Raw Air dla zwycięzcy Planica 7 przewidziany jest dodatkowy zastrzyk finansowy. W zeszłym roku było to 20 tysięcy franków szwajcarskich. To równowartość czeku, jaki w ostatnim Turnieju Czterech Skoczni odebrał jego zwycięzca Ryoyu Kobayashi. Dla porównania za wygraną w tegorocznym Raw Air Japończyk zgarnął 60 tysięcy euro.

Kadra Polaków

Na konkursy w Planicy Stefan Horngacher nominował szóstkę: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Stefan Hula i Maciej Kot. Dla tego ostatniego to powrót do kadry po przeszło miesiącu. Nie pojechał na mistrzostwa świata do Seefeld, a ostatnio wystąpił w Pucharze Kontynentalnym w Zakopanem. W sobotnim konkursie zajął czwarte miejsce, w niedzielnym - szóste. To przekonało Horngachera, by przywrócić 27-latka do pierwszego składu na ostatni weekend sezonu na Letalnicy.

Rekord skoczni

Rekordzistą skoczni w Planicy jest nie kto inny jak Kamil Stoch, który w niedzielnym konkursie 25 marca 2017 roku skoczył 251,5 metra. Najdłuższy skok na Letalnicy oddał jednak Gregor Schlierenzauer. W trakcie kwalifikacji w 2018 roku Austriak uzyskał w Planicy 253,5 metra, ale podparł skok, dlatego może się pochwalić jedynie rekordem nieoficjalnym.

Oglądaj Wideo: Eurosport Rekord skoczni Kamila Stocha w Planicy

Kranjec kończy karierę

W Planicy końca dobiegnie kariera Roberta Kranjca. Na koncie ma siedem indywidualnych zwycięstw w zawodach Pucharu Świata plus osiem w drużynie. W 2012 roku został mistrzem świata w lotach w Vikersund. Na jego szyi zawisł też srebrny medal igrzysk olimpijskich w Salt Lake City. "Po 21 latach czas się pożegnać" - ogłosił jeden z najlepszych słoweńskich skoczków w historii.

Transmisje i relacje

Planica 7 od czwartku do niedzieli na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze. W Eurosport.pl wiadomości, skoki Polaków i relacje na żywo.