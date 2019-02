Małysz spokojny. "Nie oduczyli się nagle skakać"

Bardzo niewiele zabrakło Maciejowi Starędze do awansu do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polak zajął 31. miejsce, pierwsze, które nie dawało awansu. Najlepszy okazał się Szwed Viktor Thorn. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Monika Skinder nie zdołała awansować do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polka zajęła 55. lokatę. Najlepsza była Szwedka Maja Dahlqvist.

Zobacz skok Kamila Stocha z drugiej sesji treningowej. Polak skoczył 130,5 m na obiekcie w Innsbrucku, co było najdalszą próbą tego dnia na Bergisel.

116,5 oraz 115,5 metra w czwartkowych treningach w Innsbrucku uzyskał Stefan Hula. Kiepskimi próbami nie przekonał do siebie Stefana Horngachera i decyzją trenera nie weźmie udziału w trenera piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu mistrzostw świata na dużej skoczni.

Z bardzo dobrej strony pokazał się Szczepan Kupczak podczas konkursu skoków do kombinacji norweskiej na skoczni dużej. Polak oddał skok na odległość 124 metrów, co dało mu 8. miejsce przed biegiem na 10km.

Eric Frenzel wygrał konkurs skoków na skoczni dużej do zawodów kombinacji norweskiej. Niemiec wylądował na 130,5. m. Drugie miejsce zajął Austriak Mario Seidl, a trzecie Norweg Jan Schmid. Szczepan Kupczak zajął 8. miejsce. Po godzinie 16 rozpocznie się druga część rywalizacji - bieg na 10km.

Markus Eisenbichler wygrał kwalifikacje przed konkursem o mistrzostwo świata na skoczni dużej w Innsbrucku. Niemiec skoczył 128,5 metra i wyprzedził swojego rodaka Karla Geigera i Szwajcara Killiana Peiera. Najlepszy z Polaków, Kamil Stoch, był jedenasty. Awans do konkursu wywalczył komplet Polaków.

120 metrów Kamila Stocha dało mu 11. miejsce w kwalifikacjach do konkursu na dużej skoczni w Innsbrucku.

22.02 | Zaledwie 33. miejsce zajął w kwalifikacjach do konkursu na dużej skoczni w Innsbrucku Piotr Żyła. „Wewiór" zaliczył zaledwie 110,5 metra.

22.02 | Jakub Wolny kręcił nosem po piątkowych kwalifikacjach do konkursu na dużej skoczni w Innsbrucku, w których zajął 35. miejsce.

22.02 | Kilka słów od Dawida Kubackiego po piątkowych kwalifikacjach do konkursu na dużej skoczni w Innsbrucku. Polak zajął w nich 24. miejsce.

22.02 | Kamil Stoch podzielił się swoimi spostrzeżeniami po piątkowych kwalifikacjach do konkursu na dużej skoczni w Innsbrucku. Nasz lider zajął w piątek 11. Miejsce.

W pierwszej serii konkursu na skoczni dużej podczas mistrzostw świata Kamil Stoch oddał skok na odległość 128,5 m. To dało Polakowi siódme miejsce. Prowadził Szwajcar Killian Peier.

23.02 | Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po konkursie na skoczni dużej podczas mistrzostw świata w Seefeld. Polak zajął 12. miejsce.

W drugiej serii konkursu na skoczni dużej Kamil Stoch oddał skok na odległość 129,5 m. To dało Polakowi piąte miejsce.

23.02 | Adam Małysz ocenił skoki reprezentantów Polski w sobotnim konkursie indywidualnym na dużej skoczni w Innsbrucku. – Nie możemy być do końca zadowoleni. Przecież wiemy na co stać naszych chłopaków. Wiemy, że nie oduczyli się nagle skakać – powiedział dyrektor techniczny do sprawy skoków i kombinacji norweskiej PZN.

Sobotni konkurs indywidualny na mistrzostwach świata w Seefeld czterej Polacy skończyli bez medali.

Jedna zmiana przed konkursem drużynowym. Hula za Wolnego Kilka dni temu... czytaj dalej » Jako pierwszy z rywalizacji wypadł Jakub Wolny, który nie zakwalifikował się nawet do drugiej serii.

- Popełnił błędy - przyznał Małysz. - Starał się jak mógł, ale im bardziej się starał, tym gorzej mu wychodziło - ocenił.

Żyła jeszcze pokaże

Piotr Żyła również się nie popisał. Bronił zdobytego dwa lata temu brązowego medalu z Lahti, a w Innsbrucku zajął dalekie, 19. miejsce. - Spytałem go, co czuje po występie. Nie był zadowolony. I tak poszło mu lepiej niż na treningu. Wiemy jednak, że potrafi skakać daleko. Jeszcze to udowodni - zapewnił dyrektor techniczny PZN.

Z kolei Dawid Kubacki skończył na dwunastej pozycji, a najlepszy z naszych reprezentantów Kamil Stoch był piąty. - Pierwszy skok Kamila zdecydował o braku podium. Zabrakło metrów. Mogło to się inaczej skończyć, ale to tylko gdybanie - przyznał były wybitny skoczek.

To tylko szczegół

Małysz podchodzi ze spokojem do zaistniałej sytuacji. Uważa, że nie ma się co załamywać.

- Nie możemy być do końca zadowoleni z wyników. Wiemy, że chłopaki skaczą na takim poziomie, że to oni mogli stać na podium. Trzeba przeanalizować, w czym tkwi szczegół, bo to tylko i wyłącznie szczegół. Przecież nie oduczyli się skakać w kilka dni. Teraz trzeba się zregenerować i myśleć już tylko o jutrzejszym konkursie - podsumował Małysz.

Zawody drużynowe w niedzielę o godz. 14.45.

