Jedna zmiana przed konkursem drużynowym. Hula za Wolnego

Bardzo niewiele zabrakło Maciejowi Starędze do awansu do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polak zajął 31. miejsce, pierwsze, które nie dawało awansu. Najlepszy okazał się Szwed Viktor Thorn.

Monika Skinder nie zdołała awansować do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polka zajęła 55. lokatę. Najlepsza była Szwedka Maja Dahlqvist.

Zobacz skok Kamila Stocha z drugiej sesji treningowej. Polak skoczył 130,5 m na obiekcie w Innsbrucku, co było najdalszą próbą tego dnia na Bergisel.

Z bardzo dobrej strony pokazał się Szczepan Kupczak podczas konkursu skoków do kombinacji norweskiej na skoczni dużej. Polak oddał skok na odległość 124 metrów, co dało mu 8. miejsce przed biegiem na 10km.

Eric Frenzel wygrał konkurs skoków na skoczni dużej do zawodów kombinacji norweskiej. Niemiec wylądował na 130,5. m. Drugie miejsce zajął Austriak Mario Seidl, a trzecie Norweg Jan Schmid. Szczepan Kupczak zajął 8. miejsce. Po godzinie 16 rozpocznie się druga część rywalizacji - bieg na 10km.

Markus Eisenbichler wygrał kwalifikacje przed konkursem o mistrzostwo świata na skoczni dużej w Innsbrucku. Niemiec skoczył 128,5 metra i wyprzedził swojego rodaka Karla Geigera i Szwajcara Killiana Peiera. Najlepszy z Polaków, Kamil Stoch, był jedenasty. Awans do konkursu wywalczył komplet Polaków.

120 metrów Kamila Stocha dało mu 11. miejsce w kwalifikacjach do konkursu na dużej skoczni w Innsbrucku.

22.02 | Zaledwie 33. miejsce zajął w kwalifikacjach do konkursu na dużej skoczni w Innsbrucku Piotr Żyła. „Wewiór" zaliczył zaledwie 110,5 metra.

22.02 | Jakub Wolny kręcił nosem po piątkowych kwalifikacjach do konkursu na dużej skoczni w Innsbrucku, w których zajął 35. miejsce.

22.02 | Kilka słów od Dawida Kubackiego po piątkowych kwalifikacjach do konkursu na dużej skoczni w Innsbrucku. Polak zajął w nich 24. miejsce.

22.02 | Kamil Stoch podzielił się swoimi spostrzeżeniami po piątkowych kwalifikacjach do konkursu na dużej skoczni w Innsbrucku. Nasz lider zajął w piątek 11. Miejsce.

W pierwszej serii konkursu na skoczni dużej podczas mistrzostw świata Kamil Stoch oddał skok na odległość 128,5 m. To dało Polakowi siódme miejsce. Prowadził Szwajcar Killian Peier.

W drugiej serii konkursu na skoczni dużej Kamil Stoch oddał skok na odległość 129,5 m. To dało Polakowi piąte miejsce.

23.02 | Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po konkursie na skoczni dużej podczas mistrzostw świata w Seefeld. Polak zajął 12. miejsce.

116,5 oraz 115,5 metra w czwartkowych treningach w Innsbrucku uzyskał Stefan Hula. Kiepskimi próbami nie przekonał do siebie Stefana Horngachera i decyzją trenera nie weźmie udziału w trenera piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu mistrzostw świata na dużej skoczni.

Jeszcze nieco ponad tydzień temu pozycja Huli w drużynie prowadzonej przez Horngachera była mocno niepewna. Zdecydowanie wyższe notowania miał dobrze prezentujący się ostatnio Jakub Wolny i to on wydawał się być pewniakiem do czwartego miejsca w zespole.

Skoki w Szczyrku przyniosły efekt

Kubacki rozczarował. "Nie przeskoczyłem ambicji" Sobotni konkurs... czytaj dalej » Ten sezon dla Huli jest zdecydowanie słabszy niż dwa poprzednie. W lutym razem ze sztabem trenerskim postanowiono, że trzeba coś z tym zrobić. Na początku miesiąca zawodnik został na moment odsunięty od pierwszego zespołu.

Nie pojechał na konkursy Pucharu Świata do Lahti. Zamiast tego, ambasador serwisu Eurosport.pl pracował z asystentem Horngachera Zbigniewem Klimowskim w Szczyrku. Spokojne zajęcia przyniosły oczekiwany efekt. Doświadczony zawodnik w dobrym stylu wrócił na zmagania w Willingen.

Na dodatek po przyjeździe do Austrii okazało się, że Wolny ma problem ze zdrowiem. 23-latek narzekał na przeziębienie. Wydawało się, że szanse Huli wzrosły. W środę obaj pojawili się na pierwszych treningach i nie zachwycili. Skakali przeciętnie. Jak się dowiedzieliśmy, Hula jeszcze tego samego dnia dowiedział się, że w piątkowych kwalifikacjach go zabraknie. Mimo to w czwartek pojawił się na treningu. Jako jedyny z Polaków.

Pierwszy raz w sezonie

W eliminacjach Wolny skoczył 111,5 metra. W sobotnim konkursie zaledwie 113 i nie wszedł do serii finałowej. Po skoku szybko przemknął przez strefę mieszaną. Nie chciał rozmawiać z mediami. Krótko potem okazało się, że w niedzielnych zmaganiach zastąpi go Hula.

- Bardzo się cieszę - powiedział nam 32-latek, który nie chciał bardziej komentować decyzji szkoleniowca.

W tym sezonie Hula jeszcze nie występował w rywalizacji drużynowej. Po raz piąty zaprezentują się za to Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki.

Niedzielny konkurs drużynowy o godzinie 14.45.

Transmisja w Eurosporcie 1, a relacja tekstowa na eurosport.pl.