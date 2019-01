Polska niespodzianka w kwalifikacjach. Zniszczoł przypomniał się kibicom

Słabsza forma lidera PŚ? 120 m dało Ryoyu Kobayashiemu awans do 1. serii niedzielnego konkursu indywidualnego w Zakopanem, ale dopiero z 31. miejsca.

124 m i 21. miejsce Kamila Stocha w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu PŚ w Zakopanem.

Czwarty skoczek klasyfikacji generalnej Pucharu Świata znakomicie prezentował się w piątkowych treningach. Dawid Kubacki oba wygrał. W kwalifikacjach było nieco gorzej. Uzyskał 125,5 metra i to dało mu dziesiąte miejsce.

Ponad 130 m dało Jakubowi Wolnemu awans do pierwszej serii niedzielnego konkursu PŚ w Zakopanem.

O awans do konkursu walczyło w sumie 66 zawodników. Polacy jako gospodarze, mogli wystawić ich aż dwunastu, a nie, jak to zwykle bywa, sześciu. Ostatecznie do kwalifikacji przystąpili bez Tomasza Pilcha. Młody skoczek w ostatnim momencie został wycofany z powodu choroby.

Pięciu zawodników z tak zwanej grupy krajowej spisało się bardzo solidnie i bez większych problemów uzyskało awans. Na uwagę zasługuje szczególnie występ Zniszczoła, który po wylądowaniu na odległość 128,5 długo prowadził i ostatecznie zajął wysokie szóste miejsce, będąc najlepszym z Polaków.

Najlepsi nie zachwycili

Puchar Świata zawitał do Zakopanego tydzień po konkursach w Predazzo. Zawody we Włoszech należały do Kubackiego, który najpierw zajął drugie, a potem pierwsze miejsce. Polak przerwał tym samym kapitalną serię sześciu zwycięstw z rzędu lidera klasyfikacji generalnej Ryoyu Kobayashiego.

Na niedzielę piosenki już wybrane. Żyła skoczy przy utworze symbolu W związku z... czytaj dalej » Apetyty kibiców pod Wielką Krokwią rozbudził podczas poprzedzających kwalifikacje treningów. W obu sesjach był najlepszy. Co więcej, resztę stawki pokonał zdecydowanie.

Same kwalifikacje już mu nie wyszły. Uzyskał 125,5 metra, do najlepszych się nie zbliżył, wiadomo było, że nie skończy w czołówce. Ostatecznie zajął dziesiąte miejsce.

Nie szarżował także Kamil Stoch, 21. zawodnik kwalifikacji. O szczęściu może mówić Piotr Żyła, który zajął 40. pozycję. Pięterko niżej znalazł się Maciej Kot.

Forfang odleciał

Najlepszy był Norweg Forfang, który poszybował aż 138,5 metra. Drugie miejsce dla jego rodaka Roberta Johanssona. Trzecim zawodnikiem kwalifikacji Słoweniec Timi Zajc (134,5). Dopiero 23. był Kobayashi, który uzyskał 127 metrów.

Kamil Stoch - 21. miejsce (124 metry)

Dawid Kubacki - 10. (125,5)

Piotr Żyła - 40. (113,4)

Stefan Hula - 33. miejsce (121,5)

Jakub Wolny 16. (132)

Maciej Kot - 41. (112)

Aleksander Zniszczoł - 6. (1258,5)

Paweł Wąsek - 37. (119,5)

Klemens Murańka - 44. - (113,5)

Andrzej Stękała - 44. - (107,5)

Przemysław Kantyka - 42. (115) Miejsca i odległości Polaków

Program zawodów PŚ w Zakopanem:



piątek, 18 stycznia:

16.00 - oficjalny trening

18.00 - kwalifikacje



sobota, 19 stycznia

15.00 - seria próbna

16.15 - pierwsza seria konkursu drużynowego



niedziela, 20 stycznia

15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego