Polskie podium w Val di Fiemme. Kubacki drugi, Stoch trzeci

Szkoleniowiec włoskiej, a kiedyś polskiej kadry skoczków Łukasz Kruczek charakteryzuje obiekt w Predazzo, na kórym odbędą się konkursy w PŚ. Skupia się on przede wszystkim na naturalnych torach dojazdowych, które charakteryzują największą skocznię kompleksu.

Predazzo, czterotysięczne miasto położone w dolinie Val di Fiemme, to wyjątkowe miejsce dla Polaków na mapie skoków. Dwa złote medale mistrzostw świata zdobywał tam Adam Małysz (2003), dziesięć lat później mistrzem został Kamil Stoch, a i jeszcze polska drużyna wróciła stamtąd z brązem mistrzostw świata (również 2003).



Polscy kibice mieli prawo zacierać ręce. Bo jeśli zagrać na nosie Ryoyu Kobayashiemu, genialnemu Japończykowi, który wygrał osiem z 11 konkursów w sezonie, to gdzie, jak nie tam?



Zwłaszcza że rozkręca się trzeci w klasyfikacji generalnej Kamil Stoch, a i Dawid Kubacki jest w formie. Ten drugi był nawet najlepszy w serii próbnej, która poprzedzała zawody. Huknął 132 metrów, to była zdecydowanie najlepsza odległość sobotniego treningu.

Niesamowity Kobayashi

W konkursie potwierdził klasę. 122 metry dały mu pozycję lidera. Strącił go z niej dopiero skaczący jako ostatni w serii Kobayashi.

Japończyk wylądował na 135. metrze. Do rekordu Małysza sprzed 16 lat zabrakło mu metra. I tak wystarczyło, żeby konkurencję zdeklasować już po pierwszej serii. Nad drugim Kubackim miał 14,6 pkt przewagi. Tak naprawdę skakanie można było zakończyć.

Czterech w finale, trzech w siódemce

Do finału awansowało w sumie czterech Polaków, trzech było w czołowej siódemce, poza Kubackim - Stoch i Piotr Żyła (obydwaj po 121,5 m; zajmowali odpowiednio piąte i siódme miejsce).

Był jeszcze Stefan Hula, ale bez szans na zawojowanie czegokolwiek (30. po pierwszej próbie).

Polskie podium

W finale najpierw poprawił się Żyła (127 m). Za parę chwil przebił go Stoch (133,5), który na moment objął prowadzenie w konkursie. Po nim skakało czterech zawodników. Nie dał rady Roman Koudelka ani Stefan Kraft i było pewne, że trzykrotny mistrz olimpijski ma podium w kieszeni.

Pozostali w grze Kubacki i Kobayashi. Polak pozazdrościł kolegom z reprezentacji, on również skoczył dalej niż kilkadziesiąt minut wcześniej. 131,5 m dało mu pierwsze miejsce, a nam pewność, że podium będzie w większości biało-czerwone.

W końcu przyszła pora na Japończyka. On chyba nie ma układu nerwowego. Usiadł, odepchnął się i skoczył 136 metrów. Rekord Małysza wyrównał i zawody wygrał z przewagą 26,5 pkt. W skokach to przepaść.