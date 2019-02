Kubacki rozgoryczony. "Jest przykro, ale świat się nie kończy"

Apetyty na medal były ogromne. Nie mogło być inaczej, bo Polacy przystępowali do konkursu w roli obrońców tytułu. W niedzielę zawodnicy Stefana Horngachera nie mieli jednak swojego dnia.

Do dobrej dyspozycji z trwającego sezonu nie potrafili się zbliżyć Kamil Stoch i Piotr Żyła, a zawiódł też Stefan Hula, który dość niespodziewanie zastąpił w składzie Jakuba Wolnego.

Wypracował lepsze skoki

Zabrakło wiary i odległości. Stoch nie mógł dokonać cudu Po siedmiu... czytaj dalej » Najmniej pretensji może mieć do siebie Kubacki. 28-latek uzyskał odpowiednio 127 i 126,5 m i jako jedyny nawiązał walkę z dobrze dysponowanymi rywalami. To było jednak za mało. Wygrali Niemcy przed Austrią i Japonią.



Czego zabrakło? - Przede wszystkim odległości, bo to w skokach dość mocno się liczy. Prawda jest taka, że walczyliśmy, chcieliśmy pokazać na co nas stać, ale dziś to nie wystarczyło, żeby znaleźć się na podium. Jest to przykre, ale świat się nie kończy. Pracujemy dalej - mówił wyraźnie rozczarowany skoczek po zakończeniu rywalizacji.



- Czy moje skoki były bardzo dobre, to bym się kłócił, ale na pewno był to kolejny krok w przód względem poprzednich dni. Jestem z tego zadowolony, bo mimo tego, że trochę się tutaj męczyłem, to wypracowałem sobie lepsze skoki - dodał przed kamerą Eurosportu.