Kubacki o zamieszaniu z trenerem: to nie jest nam potrzebne

29-latek skakał we wtorek pewnie i daleko. Najpierw uzyskał 98,5 metra, a potem 105,5. Kubacki znany jest z bardzo mocnego wybicia, a na tym obiekcie może być ono decydujące.

Stoch wie, jak skakać w Seefeld. "Specyficzna skocznia, za darmo nic się tutaj nie dostanie" Dokładnie 200... czytaj dalej » - Nie wiem, czy można od razu powiedzieć, że ta skocznia mi pasuje. Jest w porządku. Miałem już na niej kiedyś okazję skakać. Wydaje mi się, że nie ma jej co zarzucić. Ostatni raz jak tutaj byłem kilka lat temu na Pucharze Kontynentalnym, ale nie pamiętam, jak było kiedyś - mówił Kubacki.

Cel na trening został zrealizowany

- Wygląda to dobrze. Taki był cel na trening, Przyjść i oddać skoki na fajnym poziomie. Ważne, aby z niego właśnie zaczynać, a nie tak, jak było wcześniej. Cel został zrealizowany. Mam świadomość, że jest jeszcze coś do doszlifowania, nie było przecież idealnie. To jest już kwestia na kolejne dni. We wtorek to, co miałem zrobić, to wykonałem. Optymizm przed piątkiem jest, tak samo jak przed wszystkimi zawodami.

Nie czują nerwowości przez trenera

Po niedzielnym konkursie drużynowym dyrektor PZN Adam Małysz zasugerował, że Polacy nie zaprezentowali pełnych możliwości przez zamieszanie z trenerem. Nadal bowiem nie wiadomo, czy Niemcy nie chcą stracić Wernera Schustera. Szykują dla niego nowe stanowisko Niemiecka... czytaj dalej » Stefan Horngacher zostanie w reprezentacji. Jego umowa kończy się za nieco ponad miesiąc.

- My nie czujemy nerwowości. Mamy jasny cel i razem pracujemy do końca marca. Po sezonie możemy myśleć, co dalej. Taką też rozmowę z trenerem mieliśmy. Co się stanie później, to wtedy będziemy się nad tym zastanawiać. Dla nas zawodników, ani dla sztabu, takie rozmyślanie teraz nie jest potrzebne. Pracujemy teraz standardowo, tak jak przez cały czas. Tego planu się po prostu trzymamy - dodał Kubacki.

Na razie nie jest przesądzone, czy w środę Polacy znów pojawia się na treningu

