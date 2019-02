Małysz zachwycony. "To sama radość w sercu"

- To był piękny weekend, czterech Polaków w pierwszej szóstce to historyczny wynik. Szkoda Piotrka Żyły, który znów otarł się o podium, ale i tak możemy być szczęśliwi - powiedział Adam Małysz po niedzielnym konkursie w Oberstdorfie. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Ten weekend nie mógł się zakończyć lepiej. Chyba po raz pierwszy w historii mieliśmy czterech Polaków w pierwszej szóstce. Szkoda trochę Piotrka, że ponownie był czwarty, ale on przebije się przez to. Piękny skok Kamila, piękny skok Dawida… To jest sama radość w sercu, jak patrzy się na skoki chłopków i na to, jak cieszą się trenerzy - powiedział Małysz.

Nie wszystko od początku układało się tak dobrze jak w niedzielę.

Polska niedziela w Oberstdorfie. Zwycięstwo Stocha, Kubacki na podium Jest pierwsze... czytaj dalej » - Od samego początku nasi zawodnicy mieli problemy, żeby się przebić w tych lotach. Kamila kręciło, Dawid skakał w kratkę, Piotrek się rozpędzał, a po Kubie nawet się nie spodziewaliśmy, że tak wystrzeli – wyliczał.

Skakali na 100 procent

Po dziesięciu miesiącach Stoch odniósł pierwsze zwycięstwo. - W końcu musiał być ten pierwszy raz – stwierdził Małysz.

Wytłumaczył również, dlaczego świetnie poradzili sobie pozostali skoczkowie z polskiej ekipy.

- Zadyszkę złapali Niemcy, Norwegowie też nie skakali optymalnie, Słoweńcy również nie byli aż tak mocni, choć Timi Zajc wygrał pierwszy konkurs. Gorsza dyspozycja rywali to też był plus dla nas i zarazem sygnał, by mocniej zaatakować – podkreślił dyrektor Polskiego Związku Narciarskiego.

- Chłopaki dali z siebie wszystko. Trener też wywierał na nich nacisk, że mają się koncentrować w stu procentach na każdym skoku, a nie w dziewięćdziesięciu dziewięciu. I jak widać to zadziałało – wyjaśnił.

Kolejny konkurs w Lahti, gdzie jak zauważył Małysz, "Kamil uwielbia skakać", a polski zespół przed dwoma laty wywalczył mistrzostwo drużynowe. Transmisje w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player.