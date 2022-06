Liga Narodów siatkarzy 2022. Terminarz, wyniki i tabela - kiedy mecze Polaków?

Władze Międzynarodowej Federacji Siatkówki (FIVB) postanowiły zmienić format rozgrywek względem zeszłego sezonu. Przed rokiem Liga Narodów miała wyjątkowy charakter, wszystkie mecze rozegrano w "bańce" we włoskim Rimini. Z kolei w poprzednich edycjach LN każda reprezentacja brała udział w pięciu turniejach, w których rozgrywała po trzy spotkania. W tym roku wystąpi tylko w trzech, a w każdym czekają ją cztery mecze.

Faza zasadnicza Ligi Narodów siatkarzy 2022 odbędzie się w dniach 7 czerwca-10 lipca 2022 roku. Osiem najlepszych drużyn wystąpi w turnieju finałowym, który zaplanowano w Bolonii (20-24 lipca).

Tytułu broni reprezentacja Brazylii, która w finale pokonała Polskę 3:1. Podium uzupełnili Francuzi, którzy w meczu o trzecie miejsce wygrali ze Słowenią 3:0.

Nasi siatkarze rozpoczęli w środę rywalizację w Ottawie od meczu z Argentyną. Podopieczni Grbicia w dobrym stylu zwyciężyli 3:0.

W drugim starciu zmierzyli się ze zdecydowanie bardziej wymagającym rywalem, a więc Włochami.Trenowani przez byłego selekcjonera Polaków Fernando de Giorgiego aktualni mistrzowie Europy wygrali 3:1.

W trzecim meczu Biało-Czerwoni wzięli rewanż za porażkę z Włochami. Wygrali lekko, łatwo i przyjemnie z Bułgarią 3:0. Pokazali, że mają patent na tę drużynę. Wygrali z nimi aż 5 z 6 ostatnich spotkań.

Przed Polakami w trakcie turnieju w Ottawie jeszcze jeden mecz. W niedzielę o godz. 17:00 zagramy z Francją.

wtorek, 7 czerwca

Bułgaria - Serbia 1:3

środa, 8 czerwca

Kanada - Niemcy 0:3

Polska - Argentyna 3:0

czwartek, 9 czerwca

Francja - Włochy 3:0

Niemcy - Argentyna 1:3

Serbia - Francja 1:3

piątek, 10 czerwca

Polska - Włochy 1:3

Serbia - Argentyna 3:2

Bułgaria - Niemcy 2:3

sobota, 11 czerwca

Francja - Kanada 3:0

Niemcy - Serbia 3:2

Bułgaria - Polska 0:3

niedziela, 12 czerwca

Kanada - Włochy 0:3

Francja - Polska (17.00)

Argentyna - Włochy (20.00)

Bułgaria - Kanada (23.00)

Kolejne turnieje Polacy zagrają w Sofii (21-26 czerwca) oraz w Gdańsku (5-10 lipca).

Liga Narodów siatkarzy 2022 Drużyna Liczba meczów Bilans setów Punkty 1. USA 4 12-3 11 2. Francja 3 9-1 9 3. Niemcy 4 10-7 7 4. Japonia 3 8-5 7 5. Polska 3 7-3 6 6. Brazylia 3 7-4 6 7. Włochy 3 6-4 6 8. Iran 3 6-5 6 9. Serbia 4 9-9 6 10. Słowenia 4 7-7 6 11. Argentyna 3 5-7 4 12. Holandia 3 4-6 3 13. Bułgaria

3 3-9 1 14. Chiny 3 3-9 0 15. Australia 3 1-9 0 16. Kanada

3 0-9 0

Nikola Grbić apeluje o cierpliwość

W rozgrywkach Ligi Narodów w roli selekcjonera debiutuje 48-letni Grbić. Serb, ze względu na zbyt krótką przerwę między sezonem ligowym a reprezentacyjnym, nie miał zbyt wiele czasu na pracę z Biało-Czerwonymi. Na początku swojej przygody zaapelował przede wszystkim o cierpliwość.

- Praca z kadrą to długi proces. Potrzeba czasu. To nie jest tak, że wciskasz przycisk i wszystko nagle zaczyna działać. Zawodnicy muszą rozumieć moje założenia taktyczne, ale potrzebują na to czasu. Dlatego ważne jest, żeby mieć go dużo na wypracowanie pewnej metodologii pracy. To nie jest tak, że dasz miesiąc trenerowi i on zrobi z ciebie mistrza. Na owoce trzeba poczekać - mówił trener jeszcze przed pierwszym treningiem z polskimi siatkarzami.

W pierwszym turnieju Ligi Narodów brakuje między innymi zawodników ZAKSY: Kamila Semeniuka, Łukasza Kaczmarka, Marcina Janusza oraz Aleksandra Śliwki, którzy pod koniec maja sięgnęli po triumf w Lidze Mistrzów. Nowy trener dał też odpocząć Bartoszowi Kurkowi, Mateuszowi Bieńkowi czy Grzegorzowi Łomaczowi, a z powodu kontuzji w rozgrywkach udziału nie weźmie także Wilfredo Leon.

W składzie na turniej w Kanadzie znalazło się kilku debiutantów: rozgrywający Jan Firlej, a także Łukasz Kozub, środkowi Mateusz Poręba i Karol Urbanowicz oraz libero Kamil Szymura. Są też trzej mistrzowie świata: Jakub Kochanowski, Bartosz Kwolek i Karol Kłos, który w tym zespole jest jednym z najbardziej doświadczonych zawodników.

Źródło: PAP/Piotr Nowak Nikola Grbić został wybrany na trenera reprezentacji Polski w styczniu 2022 roku

Kadra reprezentacji Polski na turniej Ligi Narodów w Ottawie:

rozgrywający: Jan Firlej, Łukasz Kozub;

środkowi: Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba, Karol Urbanowicz;

przyjmujący: Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Bartłomiej Lipiński, Rafał Szymura;

atakujący: Karol Butryn, Maciej Muzaj; libero: Jakub Popiwczak, Kamil Szymura.