Wygrana Polaków na koniec fazy grupowej Ligi Narodów. Udany rewanż na Słoweńcach

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ POLSKA - SŁOWENIA

Liga Narodów siatkarzy 2022. Wyniki i tabela końcowa Niedzielnym... czytaj dalej » Niedzielnym meczem polscy siatkarze, którzy już wcześniej zapewnili sobie grę w turnieju finałowym w Bolonii (20-24 lipca), chcieli godnie zakończyć fazę grupową i odnieść trzecie zwycięstwo w Ergo Arenie (przed własną publicznością pewnie pokonali Chiny i Holandię, przegrali jedynie z Iranem).

Na znalezienie się w gronie ćwierćfinalistów ciągle miała szanse ekipa z Bałkanów. Warunkiem było jej zwycięstwo za trzy punkty.

Polacy jednak zdawali sobie sprawę z tego, że kto jak kto, ale Słowenia w ostatnim czasie im wyraźnie nie leży. Trzy razy z rzędu ogrywała nasz zespół w mistrzostwach Europy. W 2017 roku zamknęła Biało-Czerwonym drogę do ćwierćfinału, a w 2019 i 2021 roku ogrywała w półfinałach.

Najpierw koncert, potem zimna krew

Spotkanie w Gdańsku Polacy zaczęli doskonale. Zdobyli pierwsze trzy punkty w meczu i szybko wyszli na pięciopunktowe prowadzenie (7:2). W grze zespołu Nikoli Grbicia wszystko funkcjonowało jak należy. Był znakomity serwis - zwłaszcza Kamila Semeniuka, były poprawna gra w defensywie oraz skuteczność w ataku. Gdy Polacy uciekli rywalom na dziesięć punktów - 22:12 - stało się jasne, że krzywda w secie otwierającym im się już nie stanie. I nie stała - zwyciężyli do 13.

Źródło: PAP/Jan Dzban Semeniuk w akcji

Słoweńcy otrząsnęli się szybko. Poprawili zagrywkę, gdzie sygnał do ataków dał im Toncek Stern. W efekcie rywale wyszli na prowadzenie 11:7. Publiczność równie szybko poderwała do boju Biało-Czerwonych, w których szeregach na tym etapie gry znakomicie spisywał się Bartosz Kurek (osiem punktów w tej partii). To za jego sprawą nasz zespół doprowadził do wyrównania 19:19.

Źródło: PAP/Jan Dzban Polacy mogli liczyć na Kurka

Końcówka należała już do świetnie blokujących Polaków. Pierwsze prowadzenie w tym secie - 23:22 - dał im Mateusz Bieniek, a zwycięstwo do 23 przypieczętował potrójny blok na Roku Moziciu.

Rywale wrócili

Przegrana Słoweńców oznaczała pożegnanie z szansami na awans do turnieju w Bolonii. Trzeciego seta zagrali już na luzie. Pewnie dlatego kibice oglądali najbardziej wyrównaną walkę punkt za punkt. Tak było do stanu 10:10. Potem zaczęły się błędy w ataku i na przyjęciu w polskim zespole. Rywale to wykorzystali. W ten sposób rozpoczęła się trzypunktowa seria znakomicie dysponowanego Tine Urnauta i spółki.

Wydawało się, że po asie serwisowym Tomasza Fornala Polacy wrócili na właściwe tory - przegrywali już 19:20 - ale Słoweńcy tym razem nie dali wydrzeć sobie zwycięstwa 25:23.

Źródło: PAP/Jan Dzban Toncek Stern brylował w słoweńskim zespole

Nasz przyjmujący znakomicie rozpoczął też czwartą odsłonę. To dzięki zawodnikowi, który udanie zastąpił Aleksandra Śliwkę, Polacy szybko uzyskali kilka punktów przewagi, a po bloku Kurka i Bieńka było już 10:5. Szkoleniowiec naszego zespołu był konsekwentny, posyłając na parkiet kolejnych zmienników. Prym niezmiennie wiódł Fornal - czy to w ataku czy blokując (nawet w pojedynkę) Słoweńców. Ośmiopunktowa przewaga, którą gospodarze wypracowali (20:12), okazała się wystarczająca, by przypieczętować zwycięstwo za trzy punkty.

W ćwierćfinale z Iranem

Polacy zakończyli fazę grupową na drugim miejscu z bilansem: 10 zwycięstw i dwóch porażek. Wprawdzie mają tyle samo punktów, co Włosi (31), ale ekipa Italii ma lepszy bilans setów - tzw. ratio. Podopieczni De Giorgiego wygrali 32 partię, a przegrali dziewięć. Polacy natomiast mają bilans 33:10.

W ćwierćfinale zespół Grbicia zmierzy się z Iranem, który zakończył zmagania grupowe na siódmej lokacie.

POLSKA - SŁOWENIA 3:1 (25:13, 25:23, 23:25, 25:17)