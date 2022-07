Ważne zwycięstwo Polaków. Plama zmazana

Polska - Chiny. Relacja

To miał być rewanż za niespodziewaną porażkę z Iranem we wtorek. I był.

Polacy dopingowani przez kibiców szczelnie wypełniających Ergo Arenę przebudzili się w porę. Bo to rywale lepiej rozpoczęli spotkanie. Gospodarze nie mogli złapać właściwego rytmu, mylili się na zagrywce, w ataku, a ich blok był nieskuteczny. Chińczycy odjechali na pięć punktów (10:5) i trener Biało-Czerwonych Nikola Grbić poprosił o przerwę.

Polska maszyna w końcu się rozkręciła.

Pomogły asy

Szalał na zagrywce Tomasz Fornal, Jan Firlej łapał rywali na bloku, a skutecznie atakował Łukasz Kaczmarek. Pod koniec znów do głosu doszedł Fornal, który po drugiej stronie siatki siał spustoszenie zagrywką. To on w pojedynkę asami zniwelował stratę i dał nawet prowadzenie. Można było odetchnąć. 26:24.

Drugi set był już jednostronny. Biało-Czerwono przyspieszyli rozgrywanie akcji, Fornal i Karol Kłos skutecznie je kończyli, a Kochanowski dołożył asa. Polacy odjechali na 10:6. Prowadzenia już nie oddali. Partia wygrana popisowo, bardzo pewnie, do 16. Deklasacja.

Polacy przezwyciężyli problemy

Trzecia zaczęła się od tarapatów. Kamil Semeniuk zepsuł zagrywkę, Kaczmarek nadział się na blok, Chińczycy prowadzili. Problemy były jednak chwilowe.

Sygnał do ataku blokiem dali Kochanowski i Kaczmarek, później do akcji wkroczył dwojący się i trojący tego dnia Fornal. Sytuacja została opanowana. Chińczycy mylili się na zagrywce. Tego nie można było przegrać. Kibice szaleli, a siatkarze grali z coraz większym luzem.

Seta wygrali do 18.

Zwycięstwo pozwoliło im awansować na pierwsze miejsce w tabeli Ligi Narodów.

Są oni już pewni gry w turnieju finałowym (20-24 lipca w Bolonii), podobnie jak Włosi, Amerykanie, Francuzi, Brazylijczycy oraz Japończycy.

Polska - Chiny 3:0 (26:24, 25:16, 25:18)

Polska: Łukasz Kaczmarek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal, Jan Firlej, Jakub Popiwczak (libero) oraz Marcin Janusz, Karol Butryn, Mateusz Bieniek



Chiny: Yuantai Yu, Yaochen Yu, Zhengyang Jiang, Shikun Peng, Guanhua Zhang, Jingyin Zhang, Yiming Yang (libero) oraz Binglong Zhang, Dangyi Yuan, Tianyuan Yang (libero)



Wyniki czwartkowych meczów:



grupa 5 (Osaka)

Francja - USA 2:3 (25:15, 22:25, 25:22, 14:25, 8:15)

Niemcy - Australia 3:1 (20:25, 25:16, 25:21, 26:24)

Kanada - Brazylia 0:3 (18:25, 19:25, 16:25)



grupa 6 (Gdańsk)

Włochy - Iran 3:1 (25:16, 25:27, 25:23, 25:23)

Bułgaria - Słowenia 1:3 (22:25, 25:22, 18:25, 16:25)

Polska - Chiny 3:0 (26:24, 25:16, 25:18)