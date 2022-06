Piękny rewanż Polaków za igrzyska w Tokio. Francuzi pokonani

Wilfredo Leon po operacji. "Dziękuję za słowa wsparcia" Wilfredo Leon... czytaj dalej »

Dla reprezentacji Polski to był czwarty mecz w Lidze Narodów w tym sezonie i czwarty o stawkę pod wodzą nowego selekcjonera Nikoli Grbicia.

Podczas turnieju w Ottawie Biało-Czerwoni pokonali Argentynę, by potem przegrać niespodziewanie z Włochami oraz nie dać szans Bułgarom. W niedzielę w ostatnim meczu podczas turnieju Ottawie Polacy zmierzyli się z Francuzami, a więc mistrzami olimpijskimi z Tokio.

Brizard jak w Tokio

To właśnie w Japonii Trójkolorowi wyeliminowali nasz zespół w ćwierćfinale, mimo że prowadził w setach 2:1. Wszystko w grze rywali odmienił jednak Antoine Brizard.

Były rozgrywający klubu z Warszawy prezentował się fenomenalnie. Do końca turnieju nie oddał już miejsca w składzie Benowi Toniuttiemu i poprowadził zespól do złotego medalu. Kilka miesięcy później został uznany najlepszym siatkarzem świata 2021 roku.

I to właśnie Brizard w pierwszym secie praktycznie w pojedynkę zapewnił wygraną Francuzom. W pewnym momencie serwował aż pięć razy z rzędu, a nasi zawodnicy nic nie mogli zrobić. Na koniec to właśnie on tzw. kiwką zdobył ostatni punkt (25:19). W całym secie miał aż sześć asów. To wynik wyjątkowy.

Karol Butryn show

Polacy świetnie jednak zareagowali. Kapitalnie prezentowało się trio Karol Butryn, Tomasz Fornal i Bartosz Kwolek. Tych dwóch pierwszych było nie do zatrzymania w ataku, a trzeci świetnie przyjmował i grał w obronie (25:22).

Równie dobrze było w trzeciej partii. Polacy grali pewnie i skutecznie, a nadal brylował Butryn, który przez całą imprezę w Kanadzie pokazuje, że może walczyć o miejsce w składzie na mistrzostwa świata. Zmiany u rywali nie przynosiły efektu. Skończyło się pewnym zwycięstwem (25:21).

Czwarta odsłona była najbardziej wyrównana. Od stanu 17:16 dla Francuzów Polacy zdobyli jednak cztery punkty z rzędu. Świetnie serwował nowy w kadrze środkowy Mateusz Poręba. Znów niesamowite akcje przeprowadzał Butryn (21 punktów). Potem asem popisał się Fornal, a ostatnią akcję skończył Kwolek.

Duża grupa polskich kibiców w Ottawie mogła świętować.

Następny turniej Ligi Narodów z Polakami od 21 czerwca w Sofii. W stolicy Bułgarii pierwszymi rywalami naszego zespołu będą 22 czerwca Brazylijczycy. Potem mecze z Kanadą, Australią oraz Stanami Zjednoczonymi.

4. kolejka Ligi Narodów, Ottawa:

Polska - Francja 3:1 (21:25, 25:22, 25:22, 25:21)

Polska: Jan Firlej, Jakub Kochanowski, Tomasz Fornal, Karol Butryn, Karol Kłos, Rafał Szymura, Jakub Popiwczak (libero) oraz Bartosz Kwolek, Bartłomiej Lipiński, Karol Urbanowicz, Mateusz Poręba.



Francja: Antoine Brizard, Barthelemy Chinenyeze, Yacine Louati, Jean Patry, Quentin Jouffroy, Earvin Ngapeth, Benjamin Diez (libero) oraz Stephen Boyer, Pierre Derouillon, Mederic Henry, Raphael Corre.