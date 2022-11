Lewandowski realistą przed mundialem. "Trudno będzie zostać jego gwiazdą"

- To nagroda szczególna - mówił po otrzymaniu Złotego Buta Robert Lewandowski.

- Będzie to dla mnie bardzo trudne, ponieważ nasza drużyna nie gra tak ofensywnie i nie stwarzamy tylu okazji. Dlatego napastnikowi jest trudniej - stwierdził Lewandowski, tłumacząc różnice między grą w reprezentacji i w klubie.

- Moja rola w polskiej drużynie też jest trochę inna niż w Barcelonie. Jestem bardziej zaangażowany w grę zespołową i pomagam w kreowaniu akcji. A kiedy cały zespół działa razem, łatwiej jest osiągnąć coś wyjątkowego - podkreślił, odpowiadając na pytanie, czy obok Argentyńczyka Leo Messiego, Portugalczyka Cristiano Ronaldo, Belga Kevina de Bruyne i Francuza Kyliana Mbappe spodziewa się zostać jedną z gwiazd mundialu.

Trudne zadanie przed Polską

Kapitan reprezentacji Polski jest również realistą, jeśli idzie o szanse Biało-Czerwonych w turnieju.

- Mamy trudną grupę i każdy mecz będzie ciężki - przyznał Lewandowski. - Na mistrzostwach świata ważne jest, aby dokładnie wiedzieć, jak chcesz grać, zwłaszcza w tym momencie sezonu. Musimy walczyć od pierwszej minuty, bez względu na to, jak trudne to będzie.

Zdaniem polskiego napastnika jednym z faworytów mistrzostw będzie Argentyna, z którą Polska rywalizować będzie w fazie grupowej.

- Nie przegrali od 30 meczów, grają dobrze i są naprawdę mocną drużyną. Mają plan, który wspólnie realizują.

Podkreślił jednak, że to nie daje Messiemu i jego kolegom z drużyny gwarancji wygranej w turnieju.

- Jeśli spojrzysz na futbol w ostatnich 10-15 latach, Messi i Ronaldo znajdą się wśród jego największych bohaterów. Obie te legendy zasługiwały na miano mistrzów świata. Ale z drugiej strony taka jest piłka nożna - to nieprzewidywalna, dramatyczna gra. Messi marzy o tym, by zostać mistrzem świata z Argentyną, ale na mundialu nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć - stwierdził Lewandowski.

Zwrócił przy tym uwagę, że impreza rozgrywana będzie w nietypowym terminie, a piłkarze znajdują się obecnie w samym środku rytmu meczowego. Gra w Katarze jego zdaniem powinna być "bardzo fizyczna". Zauważył również, że wiele drużyn będzie grało nieco bardziej ryzykownie, a między pierwszym a ostatnim meczem w grupie będzie niewielki odstęp czasowy.