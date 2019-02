Manchester United triumfuje. Chelsea nie obroni pucharu

- Nie rozumiem tego, piłkarze też. Może to moja wina, może nie potrafię ich zmotywować. Jestem sfrustrowany, gdyż podczas meczu nie widziałem efeketów mojej pracy - powiedział menedżer Chelsea Maurizio Sarri po porażce jego zespołu z Bournemouth (0:4).

Obie drużyny zmierzyły się już po raz czternasty w ramach Pucharu Anglii. The Blues triumfowali w czterech ostatnich potyczkach, w tym w ubiegłorocznym finale 1:0, po trafieniu Edena Hazarda z rzutu karnego. W poniedziałek gospodarze zaprzepaścili szansę, by zostać pierwszym zespołem, który wyeliminuje Manchester United pięć razy z rzędu.

Przed pierwszym gwizdkiem sędziego trudno było wskazać zdecydowanego faworyta. Manchester pod wodzą Ole Gunnara Solskjaera w ostatnich tygodniach spisują się zdecydowanie lepiej od rywali z Londynu.

Jednak miesiąc miodowy norweskiego szkoleniowca dobiegł końca w ubiegłotygodniowym starciu z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. United doznali wówczas pierwszej porażki (0:2) pod wodzą nowego trenera.

Na domiar złego stracili w tamtym meczu dwóch kluczowych graczy. Jesse Lingard i Anthony Martial doznali kontuzji, które wyłączyły ich z gry w Pucharze Anglii. - To szansa dla innych zawodników - zapowiadał przed poniedziałkowym starciem Solskjaer.

Nowe życie Pogby

W pierwszej odsłonie meczu na Stamford Bridge najjaśniej błyszczał jednak ten, który wyrósł na prawdziwego lidera Manchesteru United po odejściu Jose Mourinho. Pogba w 31. minucie popisał się fantastyczną asystą przy golu Herrery. Francuski pomocnik posłał dokładne dośrodkowanie w pole karne, a Bask uderzył głową tuż przy lewym słupku.

Kiedy londyńczycy byli już myślami w szatni, zawodnicy z Old Trafford skarcili ich po raz drugi. W 45. minucie piłkarze Chelsea stracili piłkę w środku pola. Goście błyskawicznie przeszli do ataku. Marcus Rashford popędził z futbolówką prawą stroną, dośrodkował w pole bramkowe, a Pogba wygrał walkę z Cesar Azpilicuetą i głową pokonał Kepę Arrizabalagę.

Był to już piętnasty gol strzelony lub wypracowany przez Francuza w ostatnich dwunastu spotkaniach Manchesteru pod wodzą Solskjaera.

Koszmarna seria

Mourinho i jego sztab tylko w Chelsea i United zarobili 51 mln funtów Dziennik "Daily... czytaj dalej » "Zmień coś! To nie działa!" - krzyczeli kibice do trenera gospodarzy Maurizio Sarriego. Po gwizdku kończącym pierwszą połowę. Istotnie, od kilku tygodni nic nie funkcjonuje właściwie w ekipie The Blues. W czterech ostatnich meczach Premier League Chelsea doznała aż trzech dotkliwych porażek: 0:2 z Arsenalem, 0:4 z Bournemouth i 0:6 z Manchesterem City.

- Przystąpimy do tego spotkania po dobrym występie w Lidze Europy. To dobre wyzwanie, właśnie tego teraz potrzebujemy - próbował zaklinać rzeczywistość asystent Sarriego Gianfranco Zola, nawiązując do czwartkowego zwycięstwa 2:1 ze szwedzkim Malmoe.

Czerwone Diabły w poniedziałek zawiesiły jednak poprzeczkę zdecydowanie wyżej i nie pozwoliły londyńczykom na złapanie kontaktu w drugiej połowie. Menedżer Chelsea nie poprawił również swoich notowań wśród fanów. Zamiast posłać do boju kolejnych ofensywnych zawodników, wpuścił na murawę m.in. pomocnika Rossa Barkley'a i prawego obrońcę Davide Zappacostę. Kilka minut po wejściu włoskiego defensora miejscowi kibice zrezygnowani zaczęli opuszczać stadion.

WYNIK:

Chelsea Manchester United 0:2

Bramki: Ander Herrera (31'), Paul Pogba (45')

Wyniki pozostałych spotkań 5. rundy FA Cup:

Queens Park Rangers - Watford 0:1

Brighton&Hove Albion - Derby County 2:1

AFC Wimbledon - Millwall 0:1

Newport County AFC - Manchester City 1:4

Bristol City - Wolverhampton Wanderers 0:1

Doncaster Rovers - Crystal Palace 0:2

Swansea City - Brentford 4:1