Dynamo walczyło do końca. Drużyna Kędziory z zaliczką

Drużyna z Pireusu była o krok od historycznego zwycięstwa, ale przedłużyła fatalną passę meczów z ukraińskimi zespołami. Olympiakos jeszcze nigdy nie wygrał na własnym boisku w europejskich pucharach z rywalem z tego kraju.

Kibice w czwartek nie musieli długo czekać na pierwszego gola. Lepiej mecz rozpoczęli gospodarze.

Już w dziewiątej minucie bramkę zdobył Ahmed Hassan. Znajdujący się w polu karnym przyjezdnych Konstantinos Fortounis otrzymał długie podanie ze środka pola. Kapitan Olympiakosu odegrał do Hassana, a ten zwiódł interweniującego obrońcę i pokonał Denysa Bojko.

Można powiedzieć, że reprezentant Egiptu wyrównał tym samym rachunki z drużyną z Kijowa. W sezonie 2014/15 pochodzący z Kairu napastnik mierzył się już z Dynamem w Lidze Europy w barwach Rio Ave. Portugalski zespół prowadził wówczas Pedro Martins, czyli aktualny szkoleniowiec Olympiakosu. Ukraińska ekipa wygrała wtedy Portugalczykami wtedy oba spotkania w fazie grupowej i awansował do kolejnej fazy z pierwszego miejsca. Rio Ave odpadło z dalszej rywalizacji.

Rehabilitacja Kędziory

Dziesięć minut po trafieniu Ahmeda Hassana gospodarze mogli prowadzić już 2:0, za sprawą fatalnej pomyłki Tomasza Kędziory. Prawy obrońca zespołu z Kijowa starał się odegrać piłkę do kolegów z defensywy. Zrobił to na tyle niefortunnie, że pierwszy dopadł do niej Konstantinos Fortounis. Na szczęście dla Polaka, reprezentant Grecji nie skorzystał z tej okazji. Ominął golkipera, lecz mając przed sobą pustą bramkę, trafił w zewnętrzną część słupka. Kędziora zrehabilitował się w 27. minucie.

Po akcji prawą stroną dokładnie dośrodkował do Witalija Bujalskiego. Ukraiński pomocnik nie miał problemów ze zdobyciem wyrównującej bramki.

Strzał meczu

Radość przyjezdnych nie trwała długo. Jeszcze przed przerwą piłkarze Olympiakosu ponownie wyszli na prowadzenie. Po zamieszaniu w polu karnym Dynama Wiktor Cyhankow starał się oddalić niebezpieczeństwo od własnej bramki. Wybitą przez niego piłkę przejął jednak Portugalczyk Gil Dias i atomowym strzałem z kilkudziesięciu metrów nie dał bramkarzowi szans na interwencję.

W drugiej odsłonie Olympiakos starał się kontrolować grę, a goście wraz z upływającym czasem coraz większą liczbą zawodnik atakowali bramkę strzeżoną przez Jose Sa. W 70. minucie doskonałą okazję do wyrównania miał Wiktor Cyhankow. Co nie powiodło się wtedy, udało się na minutę przed końcem regulaminowego czasu gry.

Cyhankow otrzymał piłkę w polu karnym Greków. Reprezentant Ukrainy odegrał do Benjamina Verbicia, a ten uderzeniem przy słupku zapewnił gościom remis. Wydaje się, że dla Dynama to bardzo dobry wynik przed rewanżem w Kijowie.

Wyniki czwartkowych meczów Ligi Europy:

BATE Borysów 1-0 Arsenal

FC Krasnodar 0-0 Bayer Leverkusen

Galatasaray 1-2 Benfica

Lazio 0-1 Sevilla

Olympiakos 2-2 Dynamo Kijów

Rapid Wiedeń 0-1 Inter Mediolan

Rennes 3-3 Real Betis

Slavia Praga 0-0 Genk