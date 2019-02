Przegrali 0:20, wylecieli z ligi. "Poważne naruszenia przepisów"

Problemy ze skompletowaniem drużyny na niedzielne spotkanie to efekt protestu pierwszego zespołu Pro Piacenzy i sztabu szkoleniowego. Odmówili oni wyjazdu do Cuneo z powodu zaległości w wypłatach. Jedynymi chętnymi do gry zawodnikami, jakich mogły znaleźć władze klubu, byli wspomniani nastolatkowie i fizjoterapeuta.

Niezgłoszeni do rozgrywek

Gdy okazało się, że niektórzy z piłkarzy nie byli wcześniej zgłoszeni, by wystąpić w tym meczu, komisja dyscyplinarna włoskiej federacji (FIGC) wyrzuciła Pro Piacenzę z Serie C. Cuneo przyznała walkower, a więc wynik zmieniono na znacznie... korzystniejszy dla przegranych (0:3).



Władze FIGC podkreśliły, że ukarany "klub został zdyskwalifikowany z powodu poważnych naruszeń przepisów" przy okazji meczu z Cuneo.