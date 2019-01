"Doskonała forma". Lewandowski jednym z wygranych zgrupowania Bayernu

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Monachijczycy w przerwie zimowej tradycyjnie polecieli nad Zatokę Perską. W Dausze ćwiczyli od 4 do 10 stycznia. Osiem dni później meczem z Hoffenheim wznowią rozgrywki Bundesligi.



"Kicker" ocenił napastników Bundesligi. Lewandowski nie zmieścił się na podium W ostatnich... czytaj dalej » Według "Bilda" w Katarze z najlepszej strony zaprezentował się James Rodriguez. U Kolumbijczyka nie było widać śladu po urazie kolana, który wyeliminował go z gry od listopada do końca roku.



Rodrigueza chwalił trener Niko Kovac, choć niemieckie media niedawno informowały o ich konflikcie.

Lewandowski doceniony

Gazeta zwróciła uwagę na profesjonalizm i "doskonałą formę" Lewandowskiego po urlopie. Wśród wyróżnionych znaleźli się także solidni Mats Hummels i Jerome Boateng oraz wracający po ciężkiej kontuzji kolana Corentin Tolisso.



Dostało się za to Franckowi Ribery'emu, który wywołał skandal kontrowersyjnymi wpisami w mediach społecznościowych po wizycie w miejscowej luksusowej restauracji.



Francuzowi nie wiodło się również na boisku. Pod koniec obozu doznał urazu.



Pech wciąż prześladuje Arjena Robbena, który przez problemy zdrowotne nie mógł pokazać się szkoleniowcowi. Holender też znalazł się na liście największych przegranych bawarskiej ekipy. Podobnie jak Javi Martinez, nie wytrzymujący rywalizacji z Thiago Alcantarą i z Leonem Goretzką, czy 19-letni pomocnik Meritan Shabani, notorycznie ganiony przez Kovaca.



Bayern przed spotkaniem z Hoffenheim weźmie jeszcze udział w turnieju towarzyskim w Duesseldorfie. Na półmetku ligi niemieckiej mistrzowie kraju zajmują drugie miejsce. Do prowadzącej Borussii Dortmund tracą sześć punktów.