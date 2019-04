Król jest tylko jeden. Ronaldo śrubuje rekordy Ligi Mistrzów

Znakomity Portugalczyk po raz kolejny udowodnił, że Champions League to jego rozgrywki. Piłkarz Juventusu długo był niewidoczny, a mecz i tak skończył z golem. Jego trafienie dało Juventusowi remis (1:1) z amsterdamczykami i przybliżyło Starą Damę do półfinału.

Kolekcjoner rekordów

Ronaldo jest zdecydowanie najlepszym strzelcem w historii LM. W 161 meczach wbił aż 125 goli. Te liczby robią wrażenie, ale żeby poznać prawdziwą wartość CR7, trzeba zerknąć w statystyki głębiej.

Najskuteczniejsi w historii Ligi Mistrzów 1 Cristiano Ronaldo 125 2. Lionel Messi 108 3. Raul Gonzalez 72 4. Karim Benzema 60 5. Ruud van Nistelrooy 56 6. Robert Lewandowski 53

Okazuje się, że 34-latek aż 64 trafienia zanotował w fazie pucharowej rozgrywek - 23 razy strzelał w 1/8 finału, 24 w ćwierćfinale, 13 na poziomie półfinałów i cztery już w samych finałach. Tylko te trafienia dałyby mu trzecie miejsce na liście najskuteczniejszych w Lidze Mistrzów. Za Leo Messim (108 goli) i Raulem (71).



To nie koniec rekordów. W sezonie 2013/2014, kiedy występował jeszcze w Realu Madryt, osiągnął największą liczbę goli w jednych rozgrywkach. Pokonywał bramkarzy 17 razy.



Błysk Ronaldo, parady Szczęsnego. Juventus bliżej półfinału Po interesującym... czytaj dalej » Ronaldo jest też jedynym zawodnikiem w historii, który trafiał do siatki we wszystkich sześciu meczach fazy grupowej danego sezonu. Tylko on potrafił strzelać gole w 11 kolejnych meczach.



Mało? Ronaldo przyzwyczaił, że jemu rekordów jest zawsze mało.



Bramka w Amsterdamie była jego 23. zdobytą głową. Oczywiście nikt nie uzbierał takich więcej. A skoro jesteśmy przy Amsterdamie, to Portugalczyk na tamtejszym stadionie strzelił siedem goli. W Lidze Mistrzów tyle samo wbił jedynie Zlatan Ibrahimović, a do statystyki zaliczani są gracze Ajaksu.



I wreszcie najważniejsze - CR7 wygrał w LM najwięcej meczów. Po puchar sięgał pięciokrotnie (Manchester United i Real Madryt) i jest na najlepszej drodze, by wygrać go po raz szósty, a czwarty z rzędu. I to z trzecim już klubem.

Źródło: Getty Images Cristiano Ronaldo przybliżył Juventus do półfinału

Wyniki pierwszych meczów ćwierćfinałowych:

Liverpool - Porto 2:0

Tottenham - Manchester City 1:0

Ajax - Juventus 1:1

Manchester United - Barcelona 0:1

Sonda zamknij Ajax Amsterdam - Juventus. Kto awansuje do półfinału? Ajax Amsterdam Juventus Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Ajax Amsterdam - Juventus. Kto awansuje do półfinału? Wyniki głosowania 30% Ajax Amsterdam 30% 70% Juventus 70% Oddanych głosów: 168 zobacz wyniki