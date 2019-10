Kipchoge będzie miał swoją ulicę. Tu z jego rekordu cieszyli się najbardziej

Przełomowe osiągnięcie 34-letniego biegacza wyszło poza granice sportu. O tym, że w sobotę w Wiedniu pokonał dystans 42 kilometrów i 195 metrów w czasie 1:59.40, mówi cały świat.

Kipchoge złamał magiczną granicę. Przebiegł maraton poniżej dwóch godzin Eliud Kipchoge... czytaj dalej » - Przygotowywałem się do tego przez 4,5 miesiąca. Włożyłem w to serce i umysł, żeby przebiec maraton poniżej dwóch godzin i przejść do historii - komentował na gorąco Kipchoge.

Kenijczyk dokonał tej niebywałej sztuki niemal w sterylnych warunkach wiedeńskiego parku Wiener Prater, z 41 pacemakerami, którym tempo wskazywał laserem jadący przed nimi samochód, w najlepszym do tego miejscu i o najlepszej porze.

- Od pierwszego kilometra czułem się komfortowo - mówił Kipchoge, który każdy kilometr miał pokonać w czasie między 2,48 a 2,52, żeby na mecie mieć 10 sekund zapasu. Ostatecznie Kipchoge urwał z tego drugie tyle. Wszystko było wyliczone z matematyczną precyzją. To musiało się udać.

Łyżką dziegciu może być tylko to, że z uwagi na to, że Kipchoge miał mnóstwo udogodnień niedostępnych biegaczom w regularnych biegach, jego wynik nie może zostać uznany za oficjalny rekord świata (ten zresztą też należy do niego - 2:01.39 na Maratonie Berlińskim w 2018 roku).

"Polecieliśmy na Księżyc i z powrotem"

Kipchoge jakby nie zwracał na to uwagi. "Dziś polecieliśmy na Księżyc i z powrotem!" - komentował niedługo później na Twitterze, gdy emocje już nieco opadły. Ale emocje prędko nie opadną. - Przebiegłem maraton poniżej dwóch godzin, żeby pokazać ludziom z całego świata, że dla nikogo nie ma limitów - podkreślał.

INEOS, globalny koncern petrochemiczny, który stał za tym przedsięwzięciem, na Twitterze porównał to do trzech innych ważnych wydarzeń z historii ludzkości. Zresztą sam Kipchoge wraca do 1954 roku, kiedy to Roger Bannister jako pierwszy człowiek na świecie pokonał dystans 1 mili w czasie krótszym niż 4 minuty. - Po 65 latach teraz ja przechodzę do historii - przypomniał Kenijczyk.



Świat bije pokłony niesamowitemu biegaczowi, ale siłą rzeczy duma najbardziej rozpiera Kenijczyków. W stolicy Kenii Nairobi w sobotę rano zamarł ruch uliczny. Ludzie gromadzili się w barach, gdzie kibicowali Kipchoge wbiegającemu do historii.

Najbardziej spektakularne obrazki do światowych mediów dotarły jednak z Eldoret, miasta znajdującego się 40 km od Kapsisiywy, gdzie Kipchoge mieszka z żoną i trójką dzieci. Według przekazów zwycięską próbę maratończyka, w centrum zamkniętego w sobotni poranek dla ruchu miasta, na wielkim telebimie oglądało nawet 50 tysięcy kibiców. Gdy Kipchoge złamał magiczną barierę, mieszkańcy Eldoret wpadli w ekstazę.



Samorządowcy chcą zgotować biegaczowi królewskie przyjęcie. Zastępca gubernatora Daniel Chemno zapowiedział, że po powrocie do Eldoret Kipchoge dostanie ulicę swojego imienia, "ponieważ przynosi naszemu krajowi mnóstwo radości".