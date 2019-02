Swoboda nie mogła uwierzyć. Najlepszy wynik w sezonie i rekord o włos

Zawodniczka AZS AWF Katowice jest w znakomitej formie, a już za miesiąc Halowe Mistrzostwa Europy w Glasgow. Na sobotnim mityngu Swoboda poważnie zasygnalizowała, że stać ją nie tylko na powtórzenie sukcesu z HME sprzed dwóch lat w Belgradu, kiedy zdobyła srebrny medal, ale także walkę o tytuł.

W Karlsruhe Swoboda uzyskała dwa wyniki lepsze od wskaźnika PZLA na zawody w Szkocji.

W eliminacjach podopieczna trenerki Iwony Krupy osiągnęła czas 7,08. Jest on zaledwie o jedną setną gorszy od jej rekordu życiowego.



Here is Ewa Swoboda WL of 7.08 in the heats of the women's 60m at the Indoor Meeting Karlsruhe earlier today pic.twitter.com/lxiEvqNG8Q — Costas Goulas (@lsabre_Avenger) 2 February 2019





Po zwycięstwie w Niemczech Swoboda została współliderką cyklu IAAF, uważanego za halowy odpowiednik Diamentowej Ligi. Już 6 lutego wystąpi w kolejnym mityngu World Indoor Tour Copernicus Cup w Toruniu, gdzie dwa lata temu ustanowiła rekord świata juniorek i Polski na 60 m - 7,07. Do Swobody należy 10 najlepszych polskich czasów w historii tej konkurencji.



Najlepsze wyniki na 60 metrów w historii polskiej la:



Ewa Swoboda 7.07 (2016)

Swoboda 7.08 (2019)

Swoboda 7.10 (2017)

Swoboda 7.10 (2019)

Swoboda 7.13 (2016)

Swoboda 7.15 (2016)

Swoboda 7.15 (2016)

Swoboda 7.15 (2017)

Swoboda 7.16 (2016)

Swoboda 7.16 (2016) — Athletics News (@Nedops) 2 February 2019





Podium Kołeczek i Zalewskiego

Piotr Lisek drugi w halowym mityngu w Berlinie Piotr Lisek zajął... czytaj dalej » W Karlsruhe z powodzeniem startowali też inni Polacy. Karolina Kołeczek (AZS UMCS Lublin) była trzecia w finale biegu na 60 m ppł. Rezultatem 8,05 wyrównała rekord życiowy i wypełniła minimum PZLA uprawniającego do udziału w HME. Najszybsza była Holenderka Nadine Visser - 7,97.

Na podium znalazł się też Karol Zalewski. Zawodnik AZS AWF Katowice był trzeci na 400 metrów z rezultatem 47,17. Wygrał Czech Pavel Maslak, osiągając 46,78. W skoku wzwyż zwyciężył najlepszym w tym roku wynikiem na świecie Japończyk Naoto Tobe - 2,35.

Michał Rozmys (UKS Barnim Goleniów) na dystansie 800 m był czwarty, z nowym rekordem życiowym - 1.47,29 - i minimum uprawniającym do startu w Glasgow. Wygrał Szwed Andreas Kramer - 1.46,86.

Cykl sześciu mityngów IAAF World Indoor Tour zwieńczy rywalizacja w niemieckim Duesseldorfie 20 lutego.